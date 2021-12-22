Какие доллары не принимают в банке: "Приват" выдал валюту, которую сам же считает сомнительной

Клиент ПриватБанка получил в кассе долларовые купюры (снял депозит), а после попытался снова открыть валютный вклад, используя выданные ему банкноты. Однако в банке принимать назад деньги отказались, так как они "светятся" при проверке на детекторе валют ультрафиолетом.

Об этом клиент написал на специализированном форуме "Минфин". "Решил доллары положить обратно на депозит. Но в кассе их у меня не взяли, потому что они светятся в ультрафиолете. Как интересно, это те же деньги, которые мне выдали в кассе того же банка", – написал клиент.

В отделении посоветовали обратиться на горячую линию банка и запросить видео из камер, чтобы таким образом подтвердить, что кассир выдал именно эти купюры. Однако в результате в банке ответили: номера купюр на видео не видно.

Видео дня

"Я старался покупать валюту в отделениях банков, думал, что там точно все будет ок, но как оказываться, даже в "великом" "Привате" можно на кассе у кассира получить кота в мешке. Это очень печальный прецедент", – добавил клиент.

В результате 300 долларов (три купюры по 100 долларов) в банке предложили отправить на экспертизу и в течение месяца установить, подлинные ли они. Как сомнительные деньги попали в кассу, ответить не смогли. Вместо это на жалобу клиента в банке пояснили:

"При совершении кассовых операций в отделениях банка клиент обязан: считать деньги не отходя от кассы, проверять реквизиты, указанные на кассовых документах, не отходя от кассы. Все купюры проходят проверку".

Какие купюры не примет банк:

если на них есть пятна, которые видно на детекторе валют;

если купюры значительно повреждены;

если купюры уже вышли из оборота (устарели);

если купюры порваны на части.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин:

Замялась купюра и произошел сбой. Это самая простая проблема. В таком случае деньги могут вернуть в тот же день.

Техническую причину не обнаружили, но банкомат все равно "ошибся". В таком случае нужно обратиться в банк с заявлением, проведут инкассацию банкомата, пересчитают деньги и если там действительно имеются "лишние", их возместят.