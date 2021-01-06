Какие деньги могут исчезнуть и чем будем платить в 2021-м в Украине: детали от Нацбанка

Национальный банк активно обновляет банкнотно-монетный ряд. В частности, купюры мелких номиналов заменяют монетами, а мелкие монеты – вообще выводят из обихода. Эксперты уверяют – это нормальное явление.

Действительно, гривня с ее появления в 1996 году значительно подешевела, в существовании некоторых монет не стало смысла, а некоторые купюры наоборот его приобрели.

Почему деньги нужно менять, и какие монеты или банкноты исчезнут в 2021-м – разбирался OBOZREVATEL.

Какие купюры могут исчезнуть в 2021-м

В ближайшее время новые монеты или банкноты в обиходе появляться не будут, рассказывают в Национальном банке. Но поскольку прекратили печатать банкноты номиналом 1,2,5 и 10 грн и по мере износа их меняют на соответствующие монеты, то в 2021-м доля монет этих номиналов, по сравнению с аналогичными банкнотами значительно сократится. Наиболее активно сейчас идет замена купюр в 1 и 2 грн. Те, что попадают в банки, больше не возвращаются в оборот.

НБУ напоминает, монеты номиналом 1,2, 5 и 25 копеек – больше не являются платежными средствами. В 2021 году их еще можно бесплатно обменять:

1,2,5 копеек в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзен банк Аваль).

25 копеек – во всех банках страны до 30 сентября 2021-го. Дальше – в НБУ и уполномоченных банках.

Монеты номиналом в 5 и 10 грн Сайт НБУ

10 гривен: банкнота или монета?

Наибольшую дискуссию среди населения вызвала замена банкнот в 1,2,5 и 10 грн на монеты. Ведь все монеты раньше были копеечные, а теперь к копейкам приравнивают даже 10 грн. Одна из главных причин замены банкнот на монеты – удешевить само производство валюты.

Бумажные деньги, особенно мелких номиналов, "живут" год-полтора, а монеты служат до 20 лет. Как ранее заявляли в НБУ, это позволит сэкономить до 1 млрд грн в год. К тому же, монета, из-за долговечности, более стабильна.

"Если мы вводим монеты, это свидетельствует о том, что в планах у государства сохранить покупательную способность населения (возможно, не на 100%, но до приемлемого уровня) на несколько лет вперед. – утверждает аналитик ICU Михаил Демкив. – В странах с большой инфляцией монет не выпускают. Незачем тратиться, если через полгода на них ничего не купишь".

Монеты номиналом в 2 и 5 грн Сайт НБУ

Но есть у новых монет и большой минус. Они очень похожи между собой и многие украинцы их путают. Раньше практически все монеты были разного размера и найти нужную в кармане можно было даже на ощупь. Теперь же, на поиск "мелочи" придется потратить больше времени и внимания.

"С точки зрения размера есть определенная критика, которую я также разделяю. – говорит член Совета НБУ Василий Горбаль. – Но мне кажется, что НБУ впредь будет реагировать на такие вещи. Действительно, монеты разного номинала должны более существенно отличаться друг от друга".

Как изменились деньги за последние годы

В 2020 году Национальный банк Украины закончил обновлять банкнотно-монетный ряд, над которым работал последние семь лет. Вследствие этого некоторые банкноты обновили, некоторые – ввели в оборот, а некоторые даже поменяли на монеты.

В 2019-м НБУ выпустил новую купюру номиналом аж в 1000 грн. Это была вынужденная мера, ведь гривня действительно сильно упала по отношению к доллару после 2014-го. До этого самой большой была купюра в 500 гривен. Ее ввели еще в 2006-м. Тогда она равнялась примерно 100 долларам, но подешевела примерно в три раза. Потому нужна была банкнота большего номинала. Что интересно, сейчас примерно 60% объема всех бумажных денег существует именно в номиналах 1000 и 500 грн.

Банкнота номиналом в 1000 грн Сайт НБУ

Но самые важные изменения коснулись купюр и монет мелких номиналов. В 2018-м прекратили печать банкнот в 1,2,5 и 10 грн. В том же году в обиход вошли 1 и 2 металлические гривни.

Монета в 5 грн появилась в декабре 2019-го, а 10 грн – летом 2020-го. В 2018-м НБУ перестал выпускать монеты номиналом 1,2,5 и 25 копеек. В октябре прошлого года 1,2,5 копеек вышли из оборота. С октября этого года такая же судьба постигла и 25-копеечную монету, а вместе с ней неплатежными стали банкноты номиналом 1 и 2 грн, выпущенные до 2003 года. О чем же свидетельствуют эти изменения?

Почему деньги нужно менять

Деньги со временем имеют свойство терять покупательную способность в любой стране мира. В некоторых это происходит быстрее, в других – медленнее. В нашей стране за время существования гривни было два периода высокой инфляции – 2008-2009 и 2014-2015 годы. В результате этого масштаб цен серьезно поменялся. Мелкие монеты стали не нужны, а большие купюры – наоборот, затребованы. В то же время банкнотно-монетный ряд практически не изменился, и это создавало много проблем.

Изменение банкнотно-монетного ряда – сложный политический шаг. Граждане к нему очень скептичны. Потому некоторые страны преднамеренно не меняют деньги. Пользуясь одними и теми же банкнотами, они хотят скрыть изменения курса и инфляцию, утверждает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив:

"К примеру, в Узбекистане еще недавно самой большой банкнотой был номинал, который равен 2 долларам. Чтобы рассчитываться наличкой, людям приходилось носить с собой объемные пачки денег. Сейчас они начали от этого отходить. Но такая проблема существует не только в этой категории стран. Даже в США много говорят о том, что 1 и 5 центов уже давно не деньги, и их пора выводить из оборота. Но никто не хочет идти на этот непопулярный шаг. Наоборот, они принимают закон, которым запрещено переплавлять никелевую пятицентовую монету на металл. А так делали из-за того, что как металл она стоит дороже, чем как деньги".

В то же время в Украине не только было слишком много мелких относительно цен номиналов, но и в целом наши банкнотные и монетные ряды – были очень длинные. Это создавало неудобства людям, которые работают с деньгами. Ведь учет разных номиналов нужно вести отдельно, а купюроприемники – настраивать на большое количество видов купюр. Для остальных граждан удобства от разнообразия номиналов также нет. Потому ряды решили сокращать. Сейчас у нас 6 номиналов монет и 10 – банкнот. В конечном итоге банкнотный ряд дополнительно сократят до 6 единиц.

Изменение валюты – это естественный процесс. Со временем практически всем государствам нужны банкноты большего номинала, ведь инфляция, даже минимальная, есть у всех. Замена банкнот монетами – также не должна пугать. Хоть монеты не всегда удобны, но они позволяют сэкономить на печати. А это в интересах не только государства, но и всех граждан-налогоплательщиков.