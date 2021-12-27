Как увеличить пенсии украинцев: экономист назвал способ

Размер минимальной пенсии в Украине нужно привязать к размеру минимальной зарплаты. Таким образом, на сегодняшний день она должна составлять 3250 гривен.

Такое предложение в программе The Guest на телеканале OBOZREVATEL озвучил экономист Александр Савченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Постоянное увеличение размера минимальной зарплаты в Украине экономист назвал "достижением для государственного сектора и чиновников" и плохой новостью для пенсионеров, поскольку такой рост приводит к инфляции, которую не учитывают в пенсиях.

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"Это достижение для государственного сектора и чиновников. Это в принципе рост зарплаты в государственном секторе. У кого-то она выросла на 500 гривен, а у какого-то замминистра на 25 тысяч гривен, потому что идет пропорциональный рост от минимальной до максимальной. Все в этом заинтересованы", – заметил Савченко.

"Кто не заинтересован? Пенсионеры. Мы поднимаем минимальную зарплату – это дополнительная инфляция. А у пенсионеров пенсия осталась такая же, как была. Они жертвы такой политики", – подчеркнул он и добавил, что минимальную пенсию в Украине получит около 5 миллионов граждан.

Исходя из этого, экономист предложил привязать минимальную зарплату к минимальной пенсии. "Чтобы минимальная пенсия была 50% от минимальной зарплаты". Таким образом, если минимальная зарплата в Украине составляет 6500 гривен в месяц, минимальная пенсия должна быть 3250 гривен.

Он добавил, что увеличение размера минимальной пенсии должно происходить автоматически с увеличением минимальной зарплаты. "Не через 2-3 года, а просто автоматом. Соответственно, и вся линейка пенсий растет – и средняя, и максимальная. Тогда это будет европейский стандарт".

В то же время экономист признал, что в Украине сложилось ненормальное соотношение пенсионеров и работающих граждан, наполняющих пенсионный фонд.

"Пенсионеров и получающих социальную помощь у нас более 12 миллионов человек. Чуть меньше 10 миллионов работающих и выплачивающих социальные взносы. В Европе 2,5 работающих кормят одного пенсионера, у нас один работающий кормит 1,2 пенсионера. Это нонсенс", – подчеркнул Савченко.

Таким образом, государство не может позволить себе существенно увеличивать социальные выплаты и "разгоняться", констатировал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, в Минсоцполитики заявили, что в 2021 году в Украине впервые за 7 лет средняя пенсия превысила прожиточный минимум. Эти цифры составили соответственно 3980 и 3723 гривен.