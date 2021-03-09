Как украинцам будут назначать пенсии без трудовых книжек: Зеленский подписал закон

В Украине из-за закона №3623, которую подписал президент Владимир Зеленский, пенсии будут насчитывать автоматически. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его. При этом бумажные трудовые книжки вести со временем перестанут, стаж будет учитываться автоматически.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Пенсионный фонд изначально должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

"Будет как в Британии, Эстонии и в других странах. Будет возможность без обращения, сбора информации, автоматически получить пенсию. Но человек сможет выбрать: если автоматически пенсия будет спорной, то можно будет подать документы и пересчитать ее", – рассказал замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере). Правда, для этого нужно оформить электронную цифровую подпись. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. То есть идентифицировать себя можно будет и с помощью банковской карточки.

Как ранее поясняли в Кабмине, работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

Если у человека есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или с помощью работодателя. Тогда сохранять трудовую книжку как носитель информации совсем не будет нужды.

Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать это государство не сможет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.