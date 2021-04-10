Как повышение мировых цен на продукты отразится на Украине: мнение эксперта

Рост мировых цен на продукты питания непосредственно влияет на рост на эту продукцию в Украине. Подорожание также обусловлено несколькими внутренними факторами.

Об этом заявил старший научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной экономики" Игорь Сабий, пишет издание Comments.ua. "Украина является крупным экспортером сырьевой продукции. Кроме того, в Украине произошла монополизация целых отраслей сельского хозяйства как в сфере производства, так и сфере реализации продукции. Поэтому, когда в мире растет цена на продукты питания, растет цена и внутри страны. Монополисты-производители и трейдеры-монополисты не хотят продавать свою продукцию на внутреннем рынке дешевле, чем за нее готовы заплатить на внешних", – сказал эксперт.

На рост цен также влияют и внутренние факторы. Среди них:

прошлогодний неурожай, вызванный неблагоприятными погодными условиями;

рост цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, водоотведение, водоснабжение, увеличение минимальной заработной платы и, соответственно, начислений на нее;

убытки, которые понесли аграрии, особенно овощеводы, вследствие введения в течение года карантинных мер;

сезонное уменьшение надоев молока и уменьшение поголовья крупного рогатого скота.

"Рост цены на сахар можно было бы минимизировать, если бы в Украине эффективно работали Государственный резерв и Аграрный Фонд. Эти структуры должны скупать сахар у украинских производителей в предыдущие годы, когда цены были низкими, а сейчас выходить на рынок и из-за увеличения предложения снижать цены", – поясняет Сабий.

Специалист прогнозирует, что в Украине могут снизиться цены на:

ранние овощи (если правительство опять не введет ограничительные меры на их продажу непосредственно производителями, как это было в 2020 году);

куриные яйца (как следствие сезонного увеличения яйценоскости и при условии недопущения традиционного "предпасхального" корпоративного заговора);

молочной продукции (как следствие сезонного увеличения надоев);

сахара (благодаря импорту сахара-сырца, о чем уже заявило правительство).

Сабий отмечает, что цены на другие продукты питания будут зависеть от объемов выращивания сельскохозяйственной продукции нового урожая. Также учитываются цены на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и газ.

Напомним, в марте 2021-го индекс цен на продовольственные товары вырос на 2,1% по сравнению с февралем, до 118,5 пункта – максимум с июня 2014 года. Подорожание продолжается уже десятый месяц подряд. Значительнее всего выросла стоимость растительных масел и молочной продукции.

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