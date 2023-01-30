Как перевести пенсию с "Укрпочты" на банковскую карту: инструкция и список документов

Украинцы имеют право в любой момент по собственному желанию изменить способ получения пенсии. В частности, те, кто получают деньги на "Укрпочте", могут перевести выплаты на банковскую карточку. Изменить способ оплаты обязаны в течение месяца.

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Как это сделать правильно, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Также на портале Дія опубликован исчерпывающих список документов, которые нужны для получения услуги:

заявление о переводе пенсии на банковский счет;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН) и его копии;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

пенсионное удостоверение (при наличии).

Соответственно, перед обращением в сервисный центр ПФУ пенсионеру нужно совершить два действия:

оформить счет и получить в банке (если их еще нет);

написать заявление по форме (дополнение №1 к постановлению Кабинета министров от 30.08.1999 № 1596).

После написания заявления документы нужно подать в сервисным центр ПФУ. Есть несколько способов:

лично прийти в сервисный центр (подойдет любой ближайший, регион регистрации пенсионера неважен);

воспользоваться веб-порталом ПФУ (понадобится электронная подпись);

обратиться в банк, который выпустил банковскую карту, с просьбой передать документы в ПФУ (нужно, чтобы у банка было соглашение о сотрудничестве с Фондом).

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсии в Украине пересчитают уже с 1 марта. Размер прибавки будет зависеть от целого ряда факторов и для каждого украинца будет индивидуальным. При этом повышение традиционно зависит от уровня инфляции. То есть вместе с резким ростом цен в Украине должна заметно увеличиться и сумма прибавки.

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