Украинцам резко пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят

Пенсии в Украине пересчитают уже с 1 марта. Размер прибавки будет зависеть от целого ряда факторов и для каждого украинца будет индивидуальным.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Пенсию в результате индексации повысят на 24%. Однако повысят не весь размер выплаты, а только ту ее часть, которую посчитали по формуле. То есть если пенсионер заработал 3000 тыс. грн, однако он получает дополнительные прибавки (например, за стаж), то повышать будут не весь размер пенсии, а те 3000 грн, на которые он заработал.

Повышать пенсии вероятно не будут тем, кто не заработал даже на минимальную пенсию и получает прожиточный минимум для нетрудоспособного. Если в результате повышения этой пенсии на 24% ее размер все еще будет ниже, чем прожиточный минимум, размер выплаты не изменится.

В Украине пенсию около минимальной получают около четырех миллионов человек. При этом с каждым годом число таких пенсионеров увеличивается. Это связано с тем, что те пенсионеры, которые сейчас выходят на заслуженный отдых, чаще всего имеют меньше стажа чем те, кто уже давно находится на пенсии.

В относительной безопасности находятся те украинцы, который официально работали и весь размер зарплаты получали официально (без зарплаты в конверте). Они получат пенсии выше, а в результате индексации их выплаты будут повышаться более значительно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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