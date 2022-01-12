Ничего общего с СССР. Почему у Зеленского заговорили о введении "продуктовых карточек" и кто их получит

В Украине ожидается существенное подорожание сырьевой продовольственной группы. По словам советника президента Олега Устенко, показатели могут увеличиться на 10-20%. Поэтому на случай резкого скачка цен во власти рассматривают возможность различных доплат незащищенным слоям населения. В частности, обсуждается внедрение системы food stamps ("продуктовых карточек").

Такая новость вызвала огромный ажиотаж среди украинцев, в социальных сетях уже во всю сравнивают такое новшество с возвращением во времена СССР, где гражданам выдавали продуктовые талоны. Но на самом деле проведение таких параллелей неуместно.

Как решили помочь украинцам, кто сможет рассчитывать на выплаты и действительно ли это решит проблему, читайте в материале OBOZREVATEL.

Карточная система в СССР функционировала в условиях дефицита и была призвана помочь гражданам получить равный доступ к продуктам питания. По таким карточкам нельзя было взять продукты бесплатно, они лишь гарантировали, что если человек придет в магазин с деньгами за конкретным продуктом, то он будет на складе в необходимом количестве.

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А вот food stamps – это не о дефиците. По словам Устенко, эта система призвана поддержать наиболее бедные категории граждан. То есть, они получают определенную сумму денег, которую можно потратить исключительно на продукты питания.

"Зачисляются на счет деньги, которые ты можешь использовать в супермаркете или продуктовом магазине, чтобы оплатить только продукты питания. Это очень ограниченная программа, которая идет для наиболее бедных слоев населения. Это поддержка. Если же мы говорим о советской системе, то речь шла о нормированном распределении продуктов питания. Это как земля и космос. Разные экономические категории", – пояснил Устенко.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что сейчас все страны мира пытаются удешевить продукты питания для населения. Но все действуют по-разному. К примеру:

в Евросоюзе с весны внедрят нулевую ставку налога на добавленную стоимость на продукты питания, чтобы удешевить продукты для всех групп населения;

в США продукты раздают бесплатно, но только тем людям, которые имеют небольшой доход.

"Нашим гражданам поддержка также очень нужна. Как по мне, лучше раздавать продукты бедным или давать своеобразную "продуктовую субсидию". У нас есть механизмы субсидий, давайте их применять. Я об этом говорю с 2017 года", – комментирует Пендзин.

Механизм поддержки малообеспеченных украинцев путем "продуктовых карточек" пока что представлен не был. По словам Устенко, выплаты будут работать по аналогии с "єПідтримкою" в Дії, благодаря чему сейчас вакцинированные граждане могут получить 1 000 грн от государства.

В комментарии OBOZREVATEL советник президента подчеркнул, что в случае резкого скачка цен на продукты рассчитывать на помощь смогут только те, кто живет на минимальную зарплату или прожиточный минимум. В то же время Устенко отметил, что проблема с продуктами у социально незащищенных граждан может возникнуть лишь в том случае, если будет расти инфляция.

"Мы являемся импортерами инфляции. Наблюдается резкий рост цен на продукты питания в мире. Поскольку Украина является малой, открытой экономикой, мы импортируем к себе те цены, которые есть на мировом рынке, в том числе и по продуктам питания. Поскольку это происходит, нужно быть готовым к инфляционному скачку. Инфляция бьет сильнее всего по наиболее бедным слоям населения. У нас продукты питания занимают значительную долю потребительской корзины. Потому чтобы защитить наиболее бедных, возможно, надо будет применять какие-то дополнительные меры. Но, повторяю, это вероятностное событие", – рассказал он.

В свою очередь экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ идею с "продуктовыми карточками" раскритиковал. По его словам, американцы (те, кто работают или получают пенсию) могут и сами обеспечить себя всем необходимым и там в поддержке нуждается маленький процент населения.

В Украине же ситуация намного отличается – несмотря на очень низкий официальный уровень бедности социологи заявляют, что порядка 40-50% населения живет за чертой бедности или близко к ней. Граждане, которые живут от аванса до зарплаты или пенсионеры с минимальными выплатами рассчитывать на помощь вряд ли смогут, ведь бедными государство их не считает.

"Вместо решения проблем этих категорий граждан хотят выделить какую-то мизерную сумму, которая якобы закрывает большую проблему. Это касается и 8 000 грн для "ФОПов" и 1 000 грн вакцинированным. На самом деле это не закрывает проблему, а только ставит "галочку" о ее решении", – говорит Кущ.

Также эксперт говорит, что если государство будет финансировать определенные группы продуктов, то их цена будет дополнительно расти, а уже это отразится на кошельках тех украинцев, которым помощь не предусмотрена.

"Государство якобы поможет самым бедным, но в результате роста цен, спровоцированного его помощью, пострадает еще 40-50% людей, которые находятся в зоне так называемой буферной бедности и которым никто не будет помогать", – подытожил эксперт.

В то же время Пендзин задается другим вопросом – откуда государство возьмет деньги для внедрения этой программы? "Если мы вводим своеобразную "продуктовую субсидию", она должна иметь бюджет. Откуда вы при дефиците бюджета 188 млрд собираетесь найти как минимум 50 млрд на продукты?" – интересуется эксперт.

Исходя из этого существует риск, что эта идея останется только на бумаге, или же в лучшем случае малообеспеченные украинцы получат лишь символическую сумму, которая особенно ничем им не поможет.

Конечно, поддержка социально незащищенных слоев населения Украины действительно нужна. Как и субсидии на коммунальные услуги, дополнительные деньги для покупки продуктов питания никому лишними не будут. Но, вероятно, даже в случае внедрения "продуктовых карточек" помощь получат далеко не все украинцы, которые в ней нуждаются.