Кабмин одобрил новый порядок расчета минимальной зарплаты: доходы части украинцев увеличатся
Кабинет министров в среду, 18 августа, согласовал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно оплаты труда. Документом, среди прочего, совершенствуется порядок вычисления минимальной заработной платы.
Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Документ разработан Министерством экономики с усиления гарантий минимальной зарплаты в Украине и дальнейшей дерегуляции трудовых отношений.
В частности, проектом Закона вносятся изменения в Закон "Об оплате труда", которыми предусмотрено не включать в размер минимальной заработной платы следующие составляющие:
доплаты за работу с вредными и опасными условиями труда, с особыми природными географическими и геологическими условиями, а также в условиях повышенного риска для здоровья;
доплаты за совмещение профессий (должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
суммы повышения оплаты труда за работу в ночное время, разъездной характер работ;
оплата работы в сверхурочное время;
оплата за привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
премии к праздничным и юбилейным датам;
сумма индексации заработной платы;
сумма компенсации потери части доходов в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы.
По мнению авторов законопроекта, исключение из "минималки" перечисленных составляющих позволит повысить общий размер заработной платы работника, особенно тех, которые заняты на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, условиями повышенного риска для жизни и здоровья и в неблагоприятных условиях.
Кроме того, проектом документа устанавливаются условия для определения размера минимальной заработной платы. В частности, "минималка" должна определяться с учетом:
потребностей работников и их семей;
общего уровня средней заработной платы в целом по Украине;
размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
прогнозного индекса потребительских цен на период, на который устанавливается размер минимальной заработной платы;
уровня занятости, производительности труда, сбалансированности и обоснованности государственного бюджета;
уровня налогов, обязательных сборов и взносов.
Также законопроектом регулируется вопрос определения на уровне соглашений и коллективных договоров перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда и условиях повышенного риска для жизни и здоровья, которые предусматривают оплату в повышенном размере. Таким образом предлагается дерегулировать трудовые отношения и усилить коллективно-договорные механизмы оплаты труда для отдельных категорий граждан.
Как сообщал OBOZREVATEL, размер минимальной заработной платы в 2022 году может составить 7 тысяч 700 гривен. О таких планах Министерства финансов Украины сообщил глава этого ведомства Сергей Марченко.