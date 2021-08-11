Кабмин изменил порядок предоставления льгот и субсидий населению: в чем суть новшеств

Кабинет министров усовершенствовал Порядок назначения жилищных субсидий населению, а также предоставил право иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях пребывают на территории Украины, получать льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующий проект постановления принят правительством в среду, 11 августа. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания Кабмина в YouTube.

Документ разработали в Министерстве социальной политики по результатам совещания касательно обеспечения предоставления в текущем году жилищных субсидий. Как указывается в пояснительной записке к проекту, необходимо устранить некоторые проблемы, которые возникают по результатам практического применения порядков назначения субсидий и льгот.

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В частности, документом предусмотрено:

исключить норму, которой требовалось указывать в заявлении и декларации на получение жилищной субсидии номер мобильного телефона претендента . Это аргументируют тем, что с 01.05.2021 г. такая госпомощь предоставляется в наличном виде;

расширить перечень жилья, которое не учитывается при рассмотрении вопроса о назначении субсидии. В частности, речь идет о жилье, полученном ребенком-сиротой или лишенным родительских прав, за счет государственного и местного бюджета, а также о жилых помещениях в общежитиях;

увеличить на 50% социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами для расчёта размера жилищной субсидии в тех регионах, в которых будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности, на период его действия; -

предоставлять жилищные субсидии в случае приобретения квартиры (дома) при условии, что такое приобретение состоялось на протяжении 6 месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица;

предоставить право иностранцам и лицам без гражданства, которые законно пребывают на территории Украины, на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретению твёрдого топлива и сжиженного газа. Для этого дополняется перечень документов для включения таких лиц в Единый государственный автоматизированный реестр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров планирует на 50% сократить нормы потребления коммунальных услуг, которые используют при расчете размера субсидии. В результате одинокий пенсионер со скидкой на коммуналку получит выплату в размере на 700 грн меньше.