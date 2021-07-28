Украинцам с субсидиями пересчитают нормативы: платить за коммуналку придется больше

В Украине Кабинет министров планирует на 50% сократить нормы потребления коммунальных услуг, которые используют при расчете размера субсидии. До этого в правительстве решили их повысить на те же 50% на время карантина. В результате одинокий пенсионер со скидкой на коммуналку получит выплату в размере на 700 грн меньше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отметим, согласно действующих правил украинцы получают субсидию, размер которой зависит от их дохода. С другой же стороны деньги дают на оплату не всех коммунальных услуг, а только в пределах нормативов потребления.

Сокращение норм на 50% пропорционально отобразится и в размере скидки. К примеру, пенсионер в квартире, площадь которой составляет 40 квадратных метров, сейчас может получать субсидию в размере около 1780 грн, а по новым правилам ее урежут до 1036 грн.

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К слову, кроме того, в правительстве уже разработали проект постановления, который позволит ужесточить проверки. В частности, те семьи, которые не захотят впускать инспекторов в свой дом, автоматически лишаться помощь от государства.

Также напомним, что уже осенью в Украине могут на 30-50% подорожать электроэнергия, отопление и горячая вода. Вместе со снижением субсидий львиной доли малообеспеченных семей придется значительно больше тратить на оплату коммуналки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Украине пересмотрели правила предоставления субсидий и почему почти миллион семей рискует остаться без помощи. Среди прочего в Кабмине отменили специальные комиссии, которые раньше могли предоставлять субсидии даже тем семьям, которые формально под критерии не подходят.