К Новому году в Украине продадут почти полмиллиона елок: какие цены

К новогодним праздникам в Украине планируют продать почти 500 тыс. елок. Речь идет о легально заготовленных, продающихся с соответствующими чипам и кодами. Стоимость же дерева зависит от нескольких факторов, в частности, высоты. К примеру, за елку, высотой до 2 м, придется заплатить 500-600 грн.

О заготовленном к продаже количестве елок рассказал начальник Управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов Гослесагентства Игорь Будзинский, сообщает "Громадське радіо". При этом он подчеркнул: новогодние деревья будут продавать до 31 декабря.

"В Гослесагентстве есть предприятия, занимающиеся выращиванием елок. Т.н. "плантаций новогодних елок" по стране – более 4 тыс. гектаров, там выращиваются более 1,5 млн деревьев. В этом году запланировано к реализации почти 500 тыс. елок", – рассказал Будзинский.

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Сколько стоит купить новогоднюю елку

Цены на живые елки начинаются от 100 грн и могут доходить до нескольких тысяч. Об этом сообщает "Рубрика".

"Венки из живых веточек и маленькие елочки из ветвей (до 50 см) стоят от 50 грн. Елки среднего размера оценивают в 300 грн, а двухметровые компиляции из ветвей стоят от 1 500 грн", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, новогодние деревья высотой до 0,5 метра оценивают от 100 грн. А за елку, высотой до 2 м, придется заплатить 500-600 грн.

Перед Новым годом в Украине взлетит стоимость продуктов

Накануне рождественских и новогодних праздников в Украине подорожает большая часть продуктов питания. Однако резко взвинчивать цены производители и продавцы уже не рискнут, ведь за минувший год подорожание и так достигло очень существенных показателей.

Наиболее заметно подорожают:

разные виды мяса;

сыры;

яйца;

свежие овощи;

некоторые виды фруктов (например, цитрусовые).

"Однако учитывая довольно стремительный рост цен в течение года (по официальным данным, 13,3% за год. – Ред.), значительного скачка в канун праздников в ценах не будет. Поскольку данный фактор будет ограничиваться покупательной способностью украинцев", – отметила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве работники коммунальных служб обнаружили около 20 точек, по продаже елок и сосен, у которых не было разрешительных документов. Девять из них уже демонтированы.