"Хотелки" владельцев квартир растут: сколько будет стоить аренда жилья

В первые месяцы полномасштабной войны в Киеве можно было арендовать квартиру за 5-6 тыс. грн. Сейчас "хотелки" арендодателей уже достигают уровня до полномасштабной войны. Спрос полностью не восстановился, поэтому всегда остаются возможности для торга.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Например, в столице спрос снизился на 30%, а цена в среднем может быть на 10% ниже, чем в январе прошлого года. "Мы арендовали квартиру в апреле, тогда была совсем другая ситуация. Наша двушка на Контрактовой тогда стоила 9 тыс. грн, сейчас за такую просят уже 13 тыс. грн. Наши арендодатели не просят платить больше, а мы на словах договаривались, что цену пересмотрим после окончания военного положения. Но тогда мы думали, что-через два-три месяца все закончится", – рассказывает жительница столицы Мария.

Риелтор Артур Пилипчук рассказывает: изменились и предпочтения соискателей. Если раньше, к примеру, видовые квартиры на верхних этажах пользовались особым спросом, а за вид из окна приходилось доплачивать, сейчас такую квартиру сдать в аренду крайне сложно. Квартиранты боятся, что при отключении электроэнергии им придется преодолевать тяжелый путь, поднимаясь на свой этаж.

В целом однокомнатную квартиру в столице недалеко от метро можно арендовать за 10-12 тыс. грн, двушка стоит на 2-3 тыс. грн дороже. Есть варианты и более бюджетного жилья. Эксперты не берутся прогнозировать, как будет развиваться рынок. На рынок будет влиять целый ряд факторов: и интенсивность обстрелов со стороны РФ, и ситуация в энергетике, и обстановка на фронте, и положение в экономике.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с начала 2022 года аренда 1-комнатной квартиры подорожала практически во всех регионах Украины. Больше – в Закарпатской области, где с января средняя цена выросла на 86,8%: с 4313 грн до 8056 грн (+3 743 грн).

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