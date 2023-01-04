Сколько будет стоить квартира в 2023-м: "хотелки" владельцев выросли, а рынок остается в сложной ситуации

В Украине рынок недвижимости все еще находится в плачевной ситуации. Квартиры перестали покупать для инвестиций: на рынке остались только те, кому нужно жилья для проживания. При этом из-за постоянных ракетных атак и высоких рисков украинцы не спешат тратить деньги на покупку недвижимости.

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В то же время на рынке аренды активизировались владельцы квартир. Они пытаются вернуть цены на уровень до полномасштабной войны, однако сталкиваются со значительным падением спроса. О том, что ждет рынок недвижимости в 2023-м, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько стоит квартира и чего ждать в 2023-м

С одной сторон, аналитики рынка отчитываются о падении цен на квартиры и резком снижении спроса. Но с другой стороны – в пересчете на гривню цены на недвижимость даже выросли. К примеру, в январе средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве по данным одного из крупных агентств недвижимости составляла 104,8 тыс. долларов. Сейчас по данным этого же агентства – уже 86,1 тыс. долларов. Но при этом в январе 2022-го доллар стоил 28,78 грн, а сейчас – около 40 грн. Таким образом, ровно год назад однокомнатную квартиру в столице можно было купить за 3 млн грн, а сейчас – за 3,44 млн грн.

Цены действительно упали, но только в валюте. Тем украинцам, зарплаты которых - в гривне (а это абсолютное большинство), накопить на квартиру стало сложнее. Если у вас уже есть накопления в валюте либо ваш доход - в долларах, шансов приобрести жилье в столице стало больше.

В среднем цены на недвижимость в Киеве в прошлом году (в долларах) упали на 15-20%, рассказывает OBOZREVATEL президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. По его словам, спрос на квартиры в столице есть, но многие все еще не спешат покупать недвижимость, поскольку риски из-за войны еще сохраняются.

Что касается 2023-го, то как минимум первые полгода значительных изменений на рынке эксперты не ожидают. Правда, все будет зависеть от ситуации на военном фронте. Она может как ухудшить, так и улучшить ситуацию на рынке недвижимости.

"Будем опираться именно на тенденции последних нескольких месяцев – ноября-декабря, потому что рынок в принципе стабилизировался. Нет каких-либо значительных перекатов в сторону повышения или уменьшения стоимости", – говорит Пита.

Минимальная цена на однушку в столице составляет около 50 тыс. долларов (полноценная однокомнатная квартира). Небольшие "смарт-варианты" без ремонта можно купить дешевле. В среднем стоит рассчитывать на цену в 1,5-1,9 тыс. за квадрат за квартиру недалеко от метро и с ремонтом. Дальше есть два варианта:

война закончится в первой половине 2023-го победой Украины: цены постепенно будут расти и двигаться на уровень довоенных (может затянуться на несколько лет);

война не закончится в 2023-м: цены на недвижимость будут оставаться на текущем уровне, а в случае ухудшения ожиданий – возможен очередной этап снижения стоимости.

Что происходит на рынке аренды: "хотелки" арендодателей растут

В первые месяцы полномасштабной войны в Киеве можно было арендовать квартиру за 5-6 тыс. грн. Сейчас "хотелки" арендодателей уже достигают уровня до полномасштабной войны. Спрос полностью не восстановился, поэтому всегда остаются возможности для торга.

Например, в столице спрос снизился на 30%, а цена в среднем может быть на 10% ниже, чем в январе прошлого года. "Мы арендовали квартиру в апреле, тогда была совсем другая ситуация. Наша двушка на Контрактовой тогда стоила 9 тыс. грн, сейчас за такую просят уже 13 тыс. грн. Наши арендодатели не просят платить больше, а мы на словах договаривались, что цену пересмотрим после окончания военного положения. но тогда мы думали, что-через два-три месяца все закончится", – рассказывает жительница столицы Мария.

Риелтор Артур Пилипчук рассказывает: изменились и предпочтения соискателей. Если раньше, к примеру, видовые квартиры на верхних этажах пользовались особым спросом, а за вид из окна приходилось доплачивать, сейчас такую квартиру сдать в аренду крайне сложно. Квартиранты боятся, что при отключении электроэнергии им придется преодолевать тяжелый путь, поднимаясь на свой этаж.

В целом однокомнатную квартиру в столице недалеко от метро можно арендовать за 10-12 тыс. грн, двушка – на 2-3 тыс. грн дороже. При этом есть варианты и более бюджетного жилья. Эксперты не берутся прогнозировать, как будет развиваться рынок. На рынок будет влиять целый ряд факторов: и интенсивность обстрелов со стороны РФ, и ситуация в энергетики, и ситуация на фронтах, и ситуация в экономике. Однозначно можно утверждать, что причин для резкого подорожания квартир точно нет и не будет. Даже если в ближайшие месяцы война закончится победой Украины, до экономического восстановления и роста платежеспособности украинцев понадобятся годы.