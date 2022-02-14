Хлеб в Украине будет неуклонно дорожать почти весь год: какая причина

Хлеб в Украине будет неуклонно дорожать, по крайней мере, до сентября 2022 года. Одной из главных причин этого является сложная ситуация с мукой.

Об этом ГолосUA рассказал глава Союза украинского крестьянства Иван Томич. Он отметил: другая причина роста цен – стоимость энергоносителей.

"Что касается хлеба, то тут наблюдается тенденция постепенного роста цен до сентября. Кроме энергоносителей, это обусловлено фактором номер 1: создается негативная ситуация по балансам муки. Я имею в виду пшеницу второго и третьего класса", – рассказал Томич.

В то же время он подчеркнул: в следующем году ситуация может оказаться еще напряженнее. Поскольку в 2022-м ожидается меньший урожай зерновых, чем в 2021-м.

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"В 2022 году я прогнозирую меньший урожай пшеницы в сравнении с 2021 годом. Осторожно оценивая посевы, перезимовку, добавляется и критическая ситуация, которой не было за 20 лет, с внесением азотных и в целом минеральных удобрений для подкормки озимых", – отметил эксперт.

Из Украины вывозят остатки зерна

В то же время, Украина увеличивает продажу зерна за границу. По состоянию на 9 февраля, зерновых и зернобобовых культур продано почти 40 млн тонн. Это на 10 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. По словам же экспертов, еще по состоянию на конец января из Украины было вывезено более 90% продовольственного зерна – того, из которого пекут хлеб.

О наращивании продаж сообщила пресс-служба Минагрополитики. В частности, уже экспортировано:

пшеницы – 17,341 млн тонн (на 4 184 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году);

ячменя – 5 515 млн тонн (+1 560 млн тонн);

ржи – 157,5 тыс. тонн (+155,8 тыс. тонн);

кукурузы – 16 617 млн тонн (+4 408 млн тонн).

Хлеб могут начать печь из низкокачественной муки

Из-за неконтролируемого экспорта еще по состоянию на конец января из Украины было вывезено более 90% продовольственного зерна, которое используется для выпечки разных сортов хлеба. Об этом изданию АgroPolit рассказал эксперт Growford Institute Валерий Клочок.

"Существует ряд заявлений представителей аграрных ассоциаций, утверждающих, что из-за неконтролируемого экспорта за границу было вывезено более 90% продовольственного зерна. Именно оно используется для выпечки разных сортов хлеба", – отметил он.

В свою очередь, эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук еще в конце прошлого года допускала, что в сложившихся условиях пекари могут сознательно пойти на снижение качества своей продукции – начать печь хлеб из низкокачественной муки. Более того, в ход вполне может пойти и фуражное зерно (обычно идет на корм для животных).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году Украина увеличила экспорт агропродукции на 25%. Больше всего этому поспособствовало наращивание продаж зерна.