Главный конкурент АТБ: что может продавать новый супермаркет из ЕС в Украине

В Украине по неподтвержденной информации уже в ближайшее время зайдет сеть европейских супермаркетов Lidl, который станет конкурентом АТБ. В результате на рынке может появится большое количество импортных продуктов их собственной торговой марки.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Восемь из десяти товаров на прилавках Lidl – их собственная торговая марка. У них есть свои чистящие средства, кофе, овощи, фрукты. Такой товар дешевле, и хотя часть европейских клиентов не довольны качеством, в самой компании заявляют, что придерживаются самых жестких норм и стандартов.

К примеру, издание The Sun публиковало список продуктов, на которые поступает больше всего жалоб. В "черный список" попали чистящие средства, пищеварительное печенье Towergate, фруктовый солодовый батон, замороженная пицца. При этом "лучшими" назвали выпечку, в том числе булочки с корицей, круассаны, булочки с шоколадом, булочки с изюмом, оборотные яблоки, пончики со льдом и печенье, сушеные макароны Baresa, таблетки для посудомоечной машины и средство для удаления накипи W5, замороженные бургеры с острой фасолью.

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Некоторые из этих продуктов в украинских супермаркетах не найти. Если же Lidl выйдет на украинский рынок, вполне возможно, что ему будет выгоднее поставлять некоторые импортные товары собственного производства. И пример тому есть – Польша. Там соотношение цены и качества, широкий ассортимент позволил в сжатые сроки выйти на лидирующие позиции.

Директор проекта Retailers.ua Юлия Белинская отметила, импортная продукция действительно может быть дешевле, а вот с украинскими производителями договориться о более выгодных условиям, чем уже есть с АТБ, будет сложно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в немецкой компании Schwarz Group – владельце сети популярных в Европе супермаркетов Lidl, заявили, что пока не готовы назвать страны для потенциального расширения. Ранее в СМИ заявили, что сеть якобы уже готова зайти на украинский рынок.

Также Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против российской сети Mere. Таким образом, ее супермаркетам запрещено работать в нашей стране.