Где в Украине можно купить трехкомнатную квартиру за две тысячи долларов: названы варианты дешевой недвижимости

В Украине в небольшом населенном пункте трехкомнатную квартиру можно купить за одну-две тысячи долларов. В таком жилье не будет централизованного отопления и ремонта.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Так, в селе Родниковка Кировоградской области трехкомнатная квартира площадью 64 квадрата продается за $800 долларов. До Кировограда - 50 км.

"Продам трехкомнатную квартиру в с. Родниковка, Александровский район, Кировоградская область, (50 км от г. Кировоград), без ремонта, общая площадь 64 кв.м. Жилая площадь - 39 квадратов, отопление водяное Есть погреб, помещение для дров и угля, рядом во дворе есть скважина с водой", – говорится в объявлении.

В Каменном Броде Житомирской области за 2300 долларов продается трехкомнатная квартира площадью всего 44 квадратных метра. Всего в доме два этажа.

"Продается компактная трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного кирпичного дома по адресу: пгт. Каменный Брод, ул. Т. Шевченко, 40 (рядом с профилакторием). Подробно: две отдельные, небольшие спальни, зал, кухня, коридор, подсобное помещение 2,3 м2. Квартира хоть и со стареньким ремонтом, но имеет жилое состояние, теплая, аккуратная. Можно входить и жить", – говорится в объявлении.

В Бучманы Житомирской области продается за 2500 долларов трехкомнатная квартира площадью почти 70 квадратов. Квартира находится в двухэтажном многоквартирном доме.

"Продам трехкомнатную квартиру в двухэтажном доме, на втором этаже, в пгт. Бучманы, Житомирская обл. Без ремонта, печное отопление, газ есть в доме. Дом из красного кирпича, теплый. Без долгов. За деталями обращайтесь по телефону", – говорится в объявлении.

Отметим, за такую же стоимость в дачном кооперативе можно купить небольшой двухэтажный дом без коммуникаций.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время цены на аренду квартир меняться не будут. Без роста экономики рассчитывать на значительное подорожание недвижимости не приходится.