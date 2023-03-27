newspaper
img

Где купить в Украине трехкомнатную квартиру по цене меньше тысячи долларов: озвучены варианты

Александр Литвин
Личные финансы
2 минуты
738
Сколько стоит купить дешевую квартиру

В Украине трехкомнатную квартиру по цене до тысячи долларов можно купить в небольшом населенном пункте. В такой квартире придется делать ремонт. 

Видео дня

Это следует из данных специализированного портала. В селе Родниковка Кировоградской области за 800 долларов продают трехкомнатную квартиру на первом этаже двухэтажного здания. Площадь жилья составляет 64 квадрата, площадь квартиры – 9 квадратов. 

Как выглядит жилье в селе Родниковка

"Продам трехкомнатную квартиру в селе Родниковка, Александровский район, Кировоградская область. 50 км от Кировограда, без ремонта, общая площадь составляет 64 квадратов. Есть погреб, помещение для дров и угля, рядом во дворе скважина с водой", – говорится в объявлении.  

Где находится квартира

За 30 тыс. грн в селе Ивановка Полтавской области продают четырехкомнатную квартиру за 44,5 тыс. грн. Площадь куни составляет 15 квадратов. 

Сколько стоит квартира

"Продам квартиру за 30 тыс. грн. Детали по телефону. Село Ивановка. Ванны нет, туалета нет в квартире, он во дворе", – говорится в объявлении. 

Где находится Ивановка

Отметим, самое дешевое жилье в Украине – в зоне боевых действий. Однако покупать квартиры в таких населенных пунктах – большой риск. А жить в таких районах опасно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где в Украине можно купить большой дом по цене до тысячи долларов. В большинстве случаев такая недвижимость нуждается в капитальном ремонте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!