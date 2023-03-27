Где купить в Украине трехкомнатную квартиру по цене меньше тысячи долларов: озвучены варианты

В Украине трехкомнатную квартиру по цене до тысячи долларов можно купить в небольшом населенном пункте. В такой квартире придется делать ремонт.

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Это следует из данных специализированного портала. В селе Родниковка Кировоградской области за 800 долларов продают трехкомнатную квартиру на первом этаже двухэтажного здания. Площадь жилья составляет 64 квадрата, площадь квартиры – 9 квадратов.

"Продам трехкомнатную квартиру в селе Родниковка, Александровский район, Кировоградская область. 50 км от Кировограда, без ремонта, общая площадь составляет 64 квадратов. Есть погреб, помещение для дров и угля, рядом во дворе скважина с водой", – говорится в объявлении.

За 30 тыс. грн в селе Ивановка Полтавской области продают четырехкомнатную квартиру за 44,5 тыс. грн. Площадь куни составляет 15 квадратов.

"Продам квартиру за 30 тыс. грн. Детали по телефону. Село Ивановка. Ванны нет, туалета нет в квартире, он во дворе", – говорится в объявлении.

Отметим, самое дешевое жилье в Украине – в зоне боевых действий. Однако покупать квартиры в таких населенных пунктах – большой риск. А жить в таких районах опасно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где в Украине можно купить большой дом по цене до тысячи долларов. В большинстве случаев такая недвижимость нуждается в капитальном ремонте.