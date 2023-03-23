Где можно купить в Украине большой дом дешевле тысячи долларов: варианты недвижимости
Большой дом в Украине можно купить по цене до тысячи долларов. Такая недвижимость будет находиться в небольшом населенном пункте. Также покупателю придется потратить средства на ремонт и коммуникации.
Об этом следует из объявлений, которые размещены на специализированном портале. В селе Воскресенка Днепропетровской области продается трехкомнатный дом площадью 80 квадратных метров за 25 тыс. грн. Площадь усастка составляет 50 соток. В пешей доступности находится река.
"Продам дом Срочно! В селе Воскресеновка. В доме имеется три жилых комнаты. Все вопросы по телефону", - говорится в объявлении. В дом также придется инвестировать деньги на ремонт, санузла внутри дома нет.
В селе Коровье Хмельницкой области за 700 долларов продают дом площадью 90 квадратов. Площадь усастка составляет 27 соток.
"Продам жилой дом в селе Коровье. Коммуникации: свет, газ и вода", – говорится в объявлении. Недалеко от дома находятся лес и река. Туалет находится во дворе, есть индивидуальное газовое отопление.
За 800 долларов в селе Лесное Одесской области продается дом площадью 70 квадратов. В доме есть три комнаты, рядом – 10 соток земли.
"Продам дом в селе Лесное, Одесская область, Болградский район, вблизи Тарутино. 10 соток огород, чистый, есть электричество и вода во дворе", – говорится в объявлении.
Отметим, в Украине рынок недвижимости обвалился после начала полномасштабной войны. Самая дешевая недвижимость продается в населенных пунктах вблизи зоны боевых действий. При покупке жилья также стоит обратить внимание, как оформлен участок земли.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине по стоимости до тысячи долларов можно купить жилье в маленьких населенных пунктах без коммуникаций. По такой же стоимости продаются и квартиры.
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