Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты: кто из украинцев в него попал

В список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes попали семь украинцев. Состоянием Рината Ахметова оценили в 7,6 млрд долларов (327 место в общем списке). Всего издание определило 2755 миллиардеров по всему миру.

Об этом говорится в публикации Forbes. Самым богатым человеком планеты стал Джефф Безос (основатель Amazon). Его состояние оценили в 177 млрд долларов. На втором месте Илон Маск (Tesla, SpaceX) с 151 млрд долларов.

Список самых богатых украинцев:

Ринат Ахметов (7,6 млрд долларов); Виктор Пинчук (2,5 млрд долларов); Константин Жеваго (2,3 млрд долларов); Игорь Коломойский (1,8 млрд долларов); Геннадий Боголюбов (1,7 млрд долларов); Петр Порошенко (1,6 млрд долларов); Вадим Новинский (1,4 млрд долларов).

Количество миллиардеров в тридцать пятом ежегодном списке самых богатых людей планеты по версии Forbes выросла до беспрецедентных 2755, что на 660 больше, чем год назад. Их состояние за год выросли на 5 трлн долларов США и в целом составляют 13,1 трлн долларов.

В рейтинг попали 493 новых миллиардеры, в частности, 210 – из Китая и Гонконга, а 98 – с США. Самым богатым человеком в мире четвертый год подряд является 57-летний основатель Amazon Джефф Безос.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский финансово-экономический журнал Forbes составил список самых богатых представителей бизнеса в сфере криптовалют по итогам 2020-го. Его возглавил CEO Coinbase Брайан Армстронг с $6,5 млрд.