Forbes опублікував список найбагатших людей планети: хто з українців в нього потрапив

Олександр Литвин Особисті фінанси 16:30, 6.04.2021 Оновлено: 16:34, 6.04.2021

У список найбагатших людей світу за версією журналу Forbes потрапили сім українців. Статки Ріната Ахметова оцінили в 7,6 млрд доларів (327 місце в загальному списку). Всього видання визначило 2755 мільярдерів по всьому світу.

Про це йдеться в публікації Forbes. Найбагатшою людиною планети став Джефф Безос (засновник Amazon). Його статки оцінили в 177 млрд доларів. На другому місці Ілон Маск (Tesla, SpaceX) зі 151 млрд доларів.

Список найбагатших українців:

  1. Рінат Ахметов (7,6 млрд доларів);

  2. Віктор Пінчук (2,5 млрд доларів);

  3. Костянтин Жеваго (2,3 млрд доларів);

  4. Ігор Коломойський (1,8 млрд доларів);

  5. Геннадій Боголюбов (1,7 млрд доларів);

  6. Петро Порошенко (1,6 млрд доларів);

  7. Вадим Новінський (1,4 млрд доларів).

Кількість мільярдерів у 35-у щорічному списку найбагатших людей планети за версією Forbes зросла до безпрецедентних 2755, що на 660 більше, ніж рік тому. Їхні статки за рік зросли на 5 трильйонів доларів США і загалом становлять $13,1 трлн.

До рейтингу потрапили 493 нових мільярдери, зокрема, 210 – з Китаю та Гонконга, а 98 – з США.

Найбагатшою людиною у світі четвертий рік поспіль є 57-річний засновник Amazon Джефф Безос.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський фінансово-економічний журнал Forbes склав список найбагатших представників бізнесу в сфері криптовалют за підсумками 2020-го. Його очолив CEO Coinbase Брайан Армстронг з $6,5 млрд.

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