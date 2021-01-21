"Евробляхи" предлагают растаможить по специальной формуле: в Раде готовят новые правила

В Украине 21 декабря комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики утвердил вариант новых правил для растаможки "евроблях". Им предлагают в течение 180 дней с момента принятия нового закона (сам документ еще не разработали) выплатить "взнос" в размере 8,5 тыс. грн и растаможить авто по льготным условиям.

Об этом сообщают активисты движения "Доступное авто" на своей странице Facebook. Информацию о том, что на комитете рассмотрели новые правила растаможки, также подтвердил глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

Основные положения:

только для так называемых "евроблях", ввезенных в 31.12.2020;

срок действия закона – 180 дней с момента принятия;

одно авто одной категории на одного человека (одно легковое, одно грузовое, один прицеп)

авто должны соответствовать стандарту "Евро-2" или выше;

8500 грн "добровольного взноса";

авто можно будет просто вывезти его за пределы Украины, уплатив 8500 грн.

Стоимость растаможки:

Пошлина – ноль;

Акциз – новая формула, которая учитывает возраст авто, тип топлива и объем двигателя;

НДС 20% насчитывается на акциз, а не на стоимость авто.

"В ближайшее время законопроект будет зарегистрирован и продолжится его рассмотрение народными депутатами. Судя по тяжести принятия решения в комитете, поддержки в зале может быть недостаточно", – отметили активисты.

Вопрос "евроблях" в Украине должен был решиться сразу после принятия законопроектов Нины Южаниной (с новыми акцизами и высокими штрафами за нарушения). Прошло почти два года, а ситуация не изменилась. По стране ездят сотни тысяч машин на еврономерах, платить за растаможку они не собираются, а полиция со своими функциями не справляется: "еврономера" остаются безнаказанными.

В Министерстве финансов OBOZREVATEL рассказали: Кабинет министров категорически не поддерживает какие-либо изменения. Более того, в Минфине подсчитали, что предложенные народными депутатами изменения приведут к потерям в бюджет 8 млрд грн. Более того, сами разговоры об отмене акцизов уже привели к тому, что несколько тысяч человек ввезли свои авто и не спешат их растаможить: ждут, пока будет совсем бесплатно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.