"Евробляхеры" растамаживали по 300 авто в день во время льготного периода

За время действия льготного периода растаможивания "евроблях" в Украине было оформлено 88 тыс. таких автомобилей. Это принесло госбюджету более 3 млрд грн. Исходя из того, что общий период растамаживания длился 270 дней, получается, что ежедневно в Украине оформлялось почти 300 авто.

Об этом сообщили в Гостаможслужбе. Отмечается, что лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали:

Закарпатская – 15 195 авто;

Киевская – 11 084 авто;

Одесская – 10 471 авто;

Ивано-Франковская – 6 027 авто;

Черновицкая – 5 636 авто.

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Какие штрафы ждут владельцев нерастаможенных "евроблях"

Второй этап льготной растаможки автомобилей на иностранной регистрации закончился 8 февраля 2022 года. Вместо этого с 9 февраля вступили в силу штрафные санкции.

К примеру, полицейские могут на месте остановки оштрафовать на 8 500 грн за управление автомобилем на еврономерах, у которого просрочен срок ввоза. Кроме того, штрафовать будут:

на 850 грн – за нарушение сроков временного ввоза не более, чем на 3 дня;

5 100 грн – за повторное правонарушение по превышению срока временного ввоза не более чем на 3 суток и если лицо привлекалось к ответственности за такое нарушение в течение года;

17 000 грн – от 10 до 20 суток;

85 000 грн – от 20 до 30 суток;

170 000 грн или конфискация – более 30 суток, а также потеря, разукомплектование;

170 грн (или предупреждение) – за нарушение сроков транзита не более, чем на сутки;

3 400 грн – от суток до 10-и;

8 500 грн – от 10 до 20 суток;

85 000 грн – от 20 до 30 суток, выдача без разрешения;

170 000 грн или конфискация – более 30 суток, потеря, разукомплектование.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам на автомобилях с европейской регистрацией, для легализации машин приходилось искать их реальных владельцев за границей. Большинство "евроблях" оформлены на европейские компании, а их реальные владельцы – украинцы – ездят с доверенностями.