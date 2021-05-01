Экс-замглавы Нацполиции назвал клички преступников, которые должны попасть под санкции СНБО
Бывший первый заместитель главы Нацполиции, генерал Вячеслав Аброськин назвал представителей преступного мира, против которых, по его мнению, необходимо было бы ввести санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
На своей странице в Facebook Аброськин написал, что преступников, которые должны попасть под ограничения, в Украине есть "целая грядка". В частности, он назвал такие их клички:
"Нодар Руставский"
"Антимоз"
"Куцу"
"Хмель"
"Поликом"
"Принц"
"Лаша Очамчирский".
"Если это произойдет, нужно будет встать и стоя аплодировать СНБО", – так прокомментировал Аброськин возможность введения санкций.
Ранее в СМИ сообщили о том, что СНБО якобы готовится ввести новые санкции против главных "скрутщиков" и "обнальщиков" страны, а также лидеров преступного мира.
Кроме того, по информации издания, ведомство работает над продолжением введения ограничений против контрабандистов.
Напомним, 28 апреля СМИ заявили, что Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует ввести пакет санкций в отношении пяти действующих народных депутатов.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля подписал указ о введении санкций СНБО против 13 лиц и 95 компаний, причастных к контрабанде.
Этот пакет санкций приняли на заседании Совета нацбезопасности 15 апреля.