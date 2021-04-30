СНБО готовит новые санкции против "скрутщиков", "обнальщиков" и лидеров преступности – СМИ
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) якобы готовится ввести новые санкции против главных "скрутщиков" и "обнальщиков" страны, а также лидеров преступного мира.
Об этом вечером в пятницу, 30 апреля, написало издание LB.ua, ссылаясь на источники, близкие к руководству правоохранительных органов. Кроме того, ведомство работает над продолжением ограничений против контрабандистов.
"Будет продолжение – готовят новые списки", – процитировали журналисты анонимного собеседника.
По словам источника издания, "СНБО рассмотрит возможность" введения санкций против лиц, занимающихся "скрутками" – то есть фиктивным уменьшением налогового обязательства по уплате НДС – и "обналом".
Подчеркивается, что такие решения еще находятся в состоянии подготовки.
По словам еще одного профильного собеседника: "База готовится, но трудно сказать, когда именно это произойдет".
К примеру, ограничения Совета нацбезопасности и обороны могут быть связаны с текущими событиями.
"Если происходит что-то экстраординарное, понятно, что СНБО должен немедленно реагировать и текущие вопросы откладываются", – отметил собеседник LB.ua.
Журналисты добавили, что в санкционный список контрабандистов могут добавить, в частности, причастных к нелегальной перевозке сигарет в Европу в больших объемах.
Напомним, 28 апреля СМИ заявили, что Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует ввести пакет санкций в отношении пяти действующих народных депутатов.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля подписал указ о введении санкций СНБО против 13 лиц и 95 компаний, причастных к контрабанде.
Этот пакет санкций приняли на заседании Совета нацбезопасности 15 апреля.