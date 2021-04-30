СНБО готовит новые санкции против "скрутщиков", "обнальщиков" и лидеров преступности – СМИ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) якобы готовится ввести новые санкции против главных "скрутщиков" и "обнальщиков" страны, а также лидеров преступного мира.

Об этом вечером в пятницу, 30 апреля, написало издание LB.ua, ссылаясь на источники, близкие к руководству правоохранительных органов. Кроме того, ведомство работает над продолжением ограничений против контрабандистов.

"Будет продолжение – готовят новые списки", – процитировали журналисты анонимного собеседника.

По словам источника издания, "СНБО рассмотрит возможность" введения санкций против лиц, занимающихся "скрутками" – то есть фиктивным уменьшением налогового обязательства по уплате НДС – и "обналом".

Подчеркивается, что такие решения еще находятся в состоянии подготовки.

По словам еще одного профильного собеседника: "База готовится, но трудно сказать, когда именно это произойдет".

К примеру, ограничения Совета нацбезопасности и обороны могут быть связаны с текущими событиями.

"Если происходит что-то экстраординарное, понятно, что СНБО должен немедленно реагировать и текущие вопросы откладываются", – отметил собеседник LB.ua.

Журналисты добавили, что в санкционный список контрабандистов могут добавить, в частности, причастных к нелегальной перевозке сигарет в Европу в больших объемах.

Напомним, 28 апреля СМИ заявили, что Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует ввести пакет санкций в отношении пяти действующих народных депутатов.

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