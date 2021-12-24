Экс-глава "ДНР" Бородай купил апартаменты в Дубае за 450 тыс. евро и квартиру в престижном районе Москвы

Бывший руководитель т.н. "Донецкой народной республики", а ныне – депутат Госдумы РФ – Александр Бородай почти сразу после возвращения из Донбасса приобрёл апартаменты в Дубае. Их стоимость составляет около 450 тыс. евро. Помимо этого у него есть квартира в престижном районе Москвы и дорогое авто

Об этом сообщила команда Алексея Навального со ссылкой на базу данных владельцев недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах. Согласно ей, апартаменты с видом на Персидский залив и площадью 104 кв. метра находятся на берегу искусственно возведённого острова Палм-Джумейра. От жилища Бородая до пляжа – немногим более 100 метров.

Осенью 2015 года, Бородай купил квартиру и в престижном районе Москвы. Её площадь – 142 кв. метра, а рыночная стоимость – около 100 миллионов рублей (почти 37 млн грн по актуальному курсу).

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А в апреле 2021 года он приобрёл новый автомобиль LEXUS за 5 миллионов 614 тыс. рублей (более 2 млн грн по актуальному курсу). При этом, согласно официальной декларации за 2020 год, доход бывшего главы "ДНР" составлял 0 рублей. А на счетах в банках у него оставалось 313 тыс. рублей (около 115 тыс. грн по актуальному курсу).

Московский политолог и специалист по PR Александр Бородай занимал должность председателя Совета министров "ДНР" с 16 мая по 7 августа 2014 года – в разгар вооружённого конфликта на востоке Украины. Он неоднократно заявлял, что поехал в Донбасс как доброволец.

Также он утверждал, что был главой "ДНР" абсолютно бесплатно. Позже выяснилось, что деятельность Бородая курировал лично советник Владимира Путина Владислав Сурков.

Почти четверть украинцев – 23,9% – считают необходимым полное сохранение экономической блокады ОРДЛО. Не поддерживают такую позицию 15,6%.

Об этом свидетельствуют данные опроса центра "Социальный мониторинг". Согласно им, также:

скорее поддерживают продолжение блокады 23,2%;

скорее не поддерживают – 15,3%;

тяжело ответить 22%.

Больше всего за продолжение экономической блокады ОРДЛО (ответы "да" и "скорее, да) поддерживают на западе Украины. Такую позицию выразили 65,2% опрошенных там людей.

Превышающую 50%-ую поддержку блокада имеет еще в двух регионах страны. В частности:

в центре – 58,3%;

в Киеве – 51,5%.

В общем же блокаду ОРДЛО (ответы "да" и "скорее, да) поддерживают 47,1% украинцев. На самом же Донбассе в ее поддержку высказалось 23,2% населения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ноябре 2021 года Россия признала сертификаты ОРДЛО о происхождении товаров. Это позволило Кремлю допустить их наравне с российскими до госзакупок.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Таким образом он фактически признал ОРДЛО единой торговой зоной с остальной территорией России. А следовательно, ускорил интеграцию этих территорий в ее состав.

В связи с этим примечательно, что срок действия документа самим указом определяется политическим урегулированием ситуации на Донбассе на основе Минских соглашений. При этом целью его принятия указывается "недопущение снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады".