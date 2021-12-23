Украинцы высказались о продолжении блокады ОРДЛО: результаты опроса

Почти четверть украинцев – 23,9% – считают необходимым полное сохранение экономической блокады ОРДЛО. Не поддерживают такую позицию 15,6%.

Об этом свидетельствуют данные опроса центра "Социальный мониторинг". Согласно им, также:

скорее поддерживают продолжение блокады 23,2%;

скорее не поддерживают – 15,3%;

тяжело ответить 22%.

Где экономическую блокаду ОРДЛО поддерживают больше всего

Больше всего за продолжение экономической блокады ОРДЛО (ответы "да" и "скорее, да) поддерживают на западе Украины. Такую позицию выразили 65,2% опрошенных там людей.

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Превышающую 50%-ую поддержку блокада имеет еще в двух регионах страны. В частности:

в центре – 58,3%;

в Киеве – 51,5%.

В общем же блокаду ОРДЛО (ответы "да" и "скорее, да) поддерживают 47,1% украинцев. На самом же Донбассе в ее поддержку высказалось 23,2% населения.

Как проводилось исследование

В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов со всей Украины. Исключением стали ОРДЛО и временно оккупированный Крым.

Само интервьюирование проводилось по методу face to face – "лицом к лицу" 28 ноября 2021 года. Стандартное отклонение результатов составляет 0,6-1%.

Путин официально разрешил продажу в России товаров из ОРДЛО

В ноябре 2021 года Россия признала сертификаты ОРДЛО о происхождении товаров. Это позволило Кремлю допустить их наравне с российскими до госзакупок.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Таким образом он фактически признал ОРДЛО единой торговой зоной с остальной территорией России. А следовательно, ускорил интеграцию этих территорий в ее состав.

В связи с этим примечательно, что срок действия документа самим указом определяется политическим урегулированием ситуации на Донбассе на основе Минских соглашений. При этом целью его принятия указывается "недопущение снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады".

"Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд", – говорится в документе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за вступление Украины в Европейский Союз выступили 43,5% опрошенных граждан. При этом 26,5% опрошенных проголосовали за то, что страна вообще не должна присоединяться ни к каким проектам и союзам.