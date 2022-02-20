Единоразовую помощь при рождении ребенка предлагают повысить до 150 тыс. грн: какие условия

Вслед за правительственной инициативой о повышении уровня господдержки семей с детьми в Украине, народные избранники тоже предложили увеличить единоразовую помощь при рождении ребенка. При этом размер такой помощи предлагается поставить в зависимость от количества детей в семье, а максимально возможную сумму выплаты установить на уровне 150 тыс. гривен.

Соответствующие новшества содержатся в законопроекте № 7044 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" (об увеличении помощи при рождении (усыновлении) ребенка)", который внесен в Верховую Раду 14 февраля. Его автором выступила народный депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Ляшенко.

Согласно пояснительной записке к документу, в последние годы в Украине наблюдается сокращение рождаемости. Так, за последние десять лет рождаемость в стране сократилась на 40%. Если в 2010 году всего родилось 497 689 детей, то в 2020 году – лишь 293 457 (самый низкий показатель за последние 10 лет). Количество рожденных в январе-ноябре 2021-го составило 250 876 детей.

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По мнению автора документа, главным фактором сокращения рождаемости является низкий уровень пособия при рождении ребенка. Размер такой помощи на сегодняшний день составляет 41280 грн, причем он не пересматривался с 01.07.2014 г. По отношению к доллару США этот размер уменьшился почти вдвое с 2014 года. Также, учитывая инфляцию, помощь при рождении ребенка нуждается в немедленном пересмотре.

В связи с этим, законопроектом предусмотрено, что помощь при рождении ребенка назначается в размере, который зависит от количества детей в семье, в частности:

при рождении первого ребенка – 50 тыс грн ;

второго ребенка – 100 тыс. грн ;

третьего и каждого следующего ребенка – 150 тыс. грн.

Выплата пособия будет осуществляться однократно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев. При этом единоразовая сумма выплаты будет составлять:

при рождении первого ребенка – 15 тыс. грн;

при рождении второго ребенка – 30 тыс. грн;

при рождении третьего и каждого следующего ребенка – 45 тыс. грн.

Оставшаяся сумма пособия будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабмином. Также предполагается, что размер пособия при рождении ребенка будет ежегодно с 1 января увеличиваться на прогнозный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), который утверждает Кабмин.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 марта в Украине повысится размер ежемесячной помощи на каждого третьего и последующего ребенка, который воспитывается в многодетной семье. Размер повышения составит 400 грн. Кроме того, на 166 грн будет повышен минимальный размер государственной помощи для наиболее уязвимых категорий граждан – лиц с инвалидностью и пожилых лиц, не имеющих права на пенсию.