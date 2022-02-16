В Украине увеличился размер детского пособия и госпомощи: кому добавят денег

С 1 марта в Украине повысится размер ежемесячной помощи на каждого третьего и последующего ребенка, который воспитывается в многодетной семье. Размер повышения составит 400 грн. Кроме того, на 166 грн будет повышен минимальный размер государственной помощи для наиболее уязвимых категорий граждан – лиц с инвалидностью и пожилых лиц, не имеющих права на пенсию.

Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 16 февраля. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания на официальном YouTube-канале.

Согласно документу, с 1 марта будет повышен размер госпомощи для следующих категорий граждан:

родителей многодетных семей – на каждого третьего и последующего ребенка, которые воспитываются в таких семьях, ежемесячное пособие увеличится с 1700 грн до 2100 грн ;

лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, а также лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью, получающих государственную социальную помощь – размер минимального пособия будет повышен с 1934 грн до 2100 грн.

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Напомним, помощь многодетным семьям была введена правительством еще с 1 апреля 2019 года. Право на помощь имеют все многодетные семьи, имеющие соответствующее удостоверение. Например, если в семье четверо детей, двоим из которых еще нет 6 лет, государство с марта выплатит на каждого из них по 2100 грн. Это дополнительно к ежемесячным 860 грн помощи при рождении ребенка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: