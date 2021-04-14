Друг главы Минобороны РФ купил недвижимость в Крыму почти на $13 млн – СМИ

Близкий друг министра обороны России Сергея Шойгу, бывший представитель президента РФ в аннексированном Крыму Олег Белавенцев, который в ноябре 2020-го получил "патент консула Никарагуа в Крыму", члены его семьи и связанные с ним компании стали владельцами недвижимости на полуострове на сумму около миллиарда рублей (почти $13 млн).

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на расследование издания "База". При этом вся недвижимость была куплена после 2014 года.

Белавенцев называется одним из организаторов так называемого "референдума" о присоединении полуострова к РФ. Именно после этого российский президент Владимир Путин присвоил другу Шойгу звание героя России "за укрепление государственности" и назначил его своим представителем в оккупированном регионе.

До сих пор Белавенцев остается одним из самых влиятельных людей в Крыму, тесно связанным с так называемым "главой" полуострова Сергеем Аксеновым. Утверждается, что благодаря дружбе с ним Белавенцев покупает недвижимое имущество за суммы в несколько раз ниже кадастровой стоимости, а компании, которыми владеет он и члены его семьи, регулярно получают госзаказ от крымского "правительства".

Так, среди объектов, собственниками которых является сам Белавенцев и члены его семьи, имеются четыре дома, семь квартир, девять апартаментов в элитном отеле, пятиэтажный пансионат на 78 номеров, санаторий и множество складских помещений. Почти все имущество расположено на берегу моря. Сам же госдеятель и его семья скупают дома и квартиры в Ялте, Севастополе, Форосе, Симферополе, а также на территории крымских прибрежных поселков.

Ранее стало известно, что компании миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют "другом Путина", получили господряды в аннексированном Россией Крыму почти на 300 млрд рублей. Это является почти четвертью всех средств, выделенных на развитие полуострова с 2014 по 2024 год.

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