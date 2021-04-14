Друг глави Міноборони РФ купив нерухомість у Криму майже на $13 млн – ЗМІ

Близький друг міністра оборони Росії Сергія Шойгу, колишній представник президента РФ в анексованому Криму Олег Белавенцев, який у листопаді 2020 року отримав "патент консула Нікарагуа в Криму", члени його сім'ї та пов'язані з ним компанії стали власниками нерухомості на півострові на суму близько мільярда рублів (майже $13 млн).

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на розслідування видання "База". При цьому вся нерухомість була куплена після 2014 року.

Белавенцев називається одним із організаторів так званого "референдуму" про приєднання півострова до РФ. Саме після цього російський президент Володимир Путін присвоїв другу Шойгу звання героя Росії "за зміцнення державності" і призначив його своїм представником в окупованому регіоні.

Досі Белавенцев залишається одним із найвпливовіших людей в Криму, тісно пов'язаним із так званим "головою" півострова Сергієм Аксьоновим. Стверджується, що завдяки дружбі з ним Белавенцев купує нерухоме майно за суми в кілька разів нижче кадастрової вартості, а компанії, якими володіє він і члени його сім'ї, регулярно отримують держзамовлення від кримського "уряду".

Так, серед об'єктів, власниками яких є сам Белавенцев і члени його сім'ї, є чотири будинки, сім квартир, дев'ять апартаментів в елітному готелі, п'ятиповерховий пансіонат на 78 номерів, санаторій і безліч складських приміщень. Майже все майно розташоване на березі моря. Сам же держдіяч і його сім'я скуповують будинки і квартири в Ялті, Севастополі, Форосі, Сімферополі, а також на території кримських прибережних селищ.

Раніше стало відомо, що компанії мільярдера Аркадія Ротенберга, якого називають "другом Путіна", отримали держпідряди у анексованому Росією Криму майже на 300 млрд рублів. Це є майже чвертю всіх коштів, виділених на розвиток півострова з 2014 по 2024 рік.

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