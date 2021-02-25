"Друг Путина" получил почти четверть средств, выделенных на Крым: какова сумма

Компании миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют "другом Путина", получили господряды в аннексированном Россией Крыму почти на 300 млрд рублей, что является почти четвертью всех средств, выделенных на развитие полуострова с 2014 по 2024 год.

Об этом сообщает "Проект". Издание пишет, что Ротенберг получает от правительства только самые выгодные контракты. Так, на реконструкцию "Артека" ему досталось 30,5 млрд рублей.

Однако такую сумму изначально никто не планировал – за пять лет строительства сметы выросли в 13 раз. Один забор вокруг детского лагеря обошелся государству аж в 3 млрд рублей.

Главным проектом Ротенберга стал Крымский мост. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова. Согласно предварительной смете проекта, 150 миллиардов рублей выделялось на строительство транспортного перехода. 86 миллиардов заложили на подготовительные работы, 51 миллиард – на строительство подъездных дорог. В итоге, 19-километровый транспортный переход обошелся бюджету в 228 млрд рублей. При этом стоимость железнодорожных подходов к мосту резко выросла. В 2020-м Ротенберг удостоился звания Героя Труда за "особые заслуги в строительстве Крымского моста".

Одно из важных приобретений – десять санаториев и пансионатов на побережье, в основном по выгодной цене. Российский миллиардер выкупил у государства за полцены дворец князя Петра Романова в Мисхоре (0,7 млрд руб) и стал единственным инвестором крымской игорной зоны (обещанные инвестиции – 3 млрд руб).

На мысе Сарыч, неподалеку от госдачи Горбачева "Заря", строится роскошный особняк площадью 5-6 тыс. кв. метров, рядом с которым прошлым летом видели яхту Ротенберга Rahil. "У трассы Севастополь-Ялта стоят таблички "Частная территория". Ниже по склону – забор с колючей проволокой, подходы к нему тщательно охраняются. За забором строится роскошный особняк в четыре-пять этажей. Судя по спутниковым снимкам, площадь одного этажа – около 1500 кв. м (общая площадь здания может составлять 6-7 тыс. кв. м). Рядом на участке – два многоэтажных дома для технического персонала. Чуть в стороне – стройгородок для рабочих", – пишет издание.

По оценкам риелторов, только земля под особняком может стоить $35 млн. Хозяином дома местные жители считают Аркадия Ротенберга, и на это есть основания. "Две компании – ООО "Магит-Д" и ООО "Сарыч", владеющие 12,5 га можжевелового леса и пляжа , примыкающих к дворцу, принадлежат закрытым инвестфондам "Северная Эгида – функциональный" и "Альбиорикс". Фондами управляет ООО "Северная Эгида" бизнесвумен Софии Ногинской, контролирующей активы семьи Ротенбергов", – сообщает издание.

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