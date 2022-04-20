Доллары закончились: россиянам пообещали низкий курс, но в обменниках их ждал неприятный сюрприз

В России банкам разрешили продавать валюту населению. До этого власти страны-агрессора искусственно снизили курсы доллара и евро. Теперь же, когда россияне приходить в обменники и хотят купить валюту, им отказывают. В РФ закончились наличные доллары в банках, поэтому приобрести валюту можно только на черном рынке и по курсу на 40% выше официального.

Как сообщает российского пропагандистское издание "МК", их сотрудники попытались купить доллары и евро в разных банках. Журналистам отказали во всех финансовых учреждениях РФ. В лучшем случае предлагали приехать в центральное отделение в Москве и самим спросить, есть ли валютна в наличии.

"Банк России дал только рекомендации. Мы сами решаем, выполнять их или нет, и на данным момент вынуждены отказать всем желающим, даже если это наши клиенты", – ответили пропагандистам. В другом банке отказали отметив, что валюту могут продать только клиентам. "Мы не продаем валюту гражданам, не являющимся нашими клиентами", – отметили в другом банке.

Видео дня

Даже в крупных госбанках РФ наличных долларов и евро в кассах нет. "В данный момент у нас нет свободной валюты для продажи населению", – говорится в материале.

В обменных пунктах банков ближе к концу топ-100 можно приобрести валюту до $1 тыс. долларов, но по 100 рублей за доллар и по 110 рублей за евро (при действующем курсе ЦБ в 80 рублей за "американца" и 87 за евро).

"Долларовые банкноты остались только в резервах ЦБ, который их долго копил и пока неохотно делится запасами", – продолжает разговор Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минфин США запретил России выплачивать свои внешние долги, используя арестованные валютные резервы. В результате россияне попытались заплатить 560 млн долларов рублями, однако этот платеж засчитан не будет.