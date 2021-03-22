Доллар в Украине подешевеет: сколько будет стоить

До конца марта, невзирая на тяжелые переговоры с МВФ и локдаун в некоторых областях, стоимость доллара будет находиться в стабильном диапазоне и может снизиться до отметки в 27,65 грн/$. На данный момент американская валюта стоит 27,7184 грн, об этом свидетельствуют данные НБУ.

Доллар будет колебаться в пределах небольшого коридора от 27,65 до 27,8 грн/$. Именно такой прогноз озвучило большинство опрошенных экспертов. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

По оценкам аналитика TeleTrade Сергея Родлера, доллар опустится до минимального значения диапазона в размере 27,6 грн/$. "В качестве дополнительного позитива стоит указать тот факт, что Fitch повысил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году с 5,3% до 6,1%. Эти новости позволяют ослабить давление на валюты и активы развивающихся стран", – отметил Родлер.

Один из самых негативных прогнозов озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов. "На следующей неделе ожидаю, что доллар США к гривне вырастет до уровня 27,85. Единая европейская валюта, вероятно, укрепится до отметки в 33,25", – говорит эксперт.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин озвучил диапазон в пределах 27,65-27,75 грн/$. "В условиях возможного локдауна рынок будет терять активность, и только крупные покупатели или продавцы валюты будут направлять курс. В частности, рынок ожидает оплату налогов НАК Нафтогаз, и продажу валюты под нее, что может сильно поддержать гривню", – считает эксперт.

Напомним, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару 22 марта на отметке 27,71 грн/$. За выходные американская валюта подорожала на 3 копейки.

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