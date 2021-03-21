Украинцев ждет новый курс доллара: сколько заплатим за валюту в разгар COVID-19

Курс доллара в Украине во второй половине марта перешел к плавному снижению. До конца месяца, несмотря на тяжелые переговоры с МВФ и локдаун в отдельных регионах, стоимость валюты будет находиться в стабильном диапазоне и может снизиться до отметки в 27,65 грн/$.

О том, как и почему будет меняться стоимость валюты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Стоимость доллара будет колебаться в пределах небольшого коридора от 27,65 до 27,8 грн/$. Такой прогноз озвучило большинство опрошенных экспертов. Причин для значительно подорожания доллара нет, как и для укрепления гривни.

Один из самых негативных для гривни прогнозов озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов, "На следующей неделе ожидаю, что доллар США к гривне вырастет до уровня 27,85. Единая европейская валюта, вероятно, укрепится до отметки в 33,25", – уверен эксперт.

Какие новости повлияют на курс:

иностранцы покупают украинский госдолг (увеличили до 105,9 млрд грн);

кризис в переговорах с МВФ;

статистика показывает дефицит во внешней торговли (покупаем больше, чем продаем);

прогнозы по росту экономики США пересмотрели в сторону увеличения;

в мире и в разных регионах Украины ужесточат карантинные ограничения.

Тот факт, что иностранцы покупают украинские ценные бумаги (ОВГЗ), можно рассматривать как знак доверия к экономике Украины, чему не стал помехой даже кризис в сотрудничестве с МВФ. "ОВГЗ отличаются привлекательным соотношением риска и доходности среди облигаций других стран с аналогичным кредитным рейтингом", – говорит Гойлов.

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер озвучивает более позитивный прогноз. По его оценкам доллар опустится до минимального значения диапазона в размере 27,6 грн/$. "В качестве дополнительного позитива стоит указать тот факт, что Fitch повысил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году с 5,3% до 6,1%. Эти новости позволяют ослабить давление на валюты и активы развивающихся стран", – добавляет Родлер.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, озвучивает диапазон в пределах 27,65-27,75 грн/$. "в условиях возможного локдауна, рынок будет терять активность, и только крупные покупатели или продавцы валюты будут направлять курс. В частности, рынок ожидает оплату налогов НАК Нафтогаз, и продажу валюты под нее, что может сильно поддержать гривню", – пояснил эксперт.

Тем временем рынок находится в смешанных ожиданиях. Многие регионы ужесточают карантинные меры и в таких условиях покупатели валюты, и в первую очередь импортеры, будут снижать свою активность.

С другой стороны, иностранцы продолжают наращивать свои позиции и активно покупают ОВГЗ.

В Украине постепенно упрощают требования к покупке долларов. Как рассказал советник председателя правления "Кредитвест банка" Василий Невмержицкий, вскоре покупать валюту разрешат всем юридическим лицам без обязательств в виде внешнеэкономических контрактов. В конце прошлого года Нацбанк анонсировал это смягчение на 2021-й. По сути, это означает, что любая компания сможет купить на межбанке валюту, как это делает человек в обменном пункте.

"Это позволит увеличить ликвидность валютного рынка в среднесрочной перспективе. Но на первом этапе не исключен рост спроса на валюту, который спровоцирует подорожание доллара. НБУ хорошо это понимает, потому не спешит с внедрением этого послабления и рассчитывает оптимальный момент. Для минимизации влияния на рынок, делать это лучше на устойчивом тренде к укреплению гривны".

Какие правила уже изменили в 2021-м:

Банкам и финансовым организациям разрешили покупать валюту у населения в терминалах самообслуживания.

Переводить валюту за границу и получать ее можно используя цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія".

Клиентам-юридическим и физическим лицам разрешили проводить операции по продаже иностранной валюты на условиях "форвард" (контракт на продажу в будущем).

"Форвард – это классический инструмент для хеджирования валютного риска или для заработка на колебаниях курсов валют, – рассказывает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. – Например, для компании, которая закупает сырье за ​​рубежом, валютный форвард позволяет заранее определить обменный курс и исключить риск неожиданных потерь из-за колебаний рыночного курса в день будущей покупки".

В ближайшее время ожидать значительного изменения курса доллара не стоит. Гривня будет стабильной, а негативные факторы будут компенсироваться позитивными тенденциями.