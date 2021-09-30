Доллар в Украине дешеветь не будет: причины высокой цены на валюту

Курс доллара в Украине в первую неделю октября будет находиться на уровне 26,8 грн/долл. Этому будет способствовать устойчивый спрос на безопасные активы - наличные деньги, недвижимость, паевые инвестиционные фонды казначейских облигаций США и т.д.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил аналитик компании Esperio Александр Болтян. При этом он отметил: для адекватного прогнозирования изменения курса доллара, "необходимо учитывать не только грядущие события, но и насколько ожидания инвесторов имеют шансы на воплощение в жизнь".

"Участники рынка закладывают в текущую цену свои ожидания касаемо будущего развития событий. Судя по динамике доллара, инвесторы теперь в полной мере настроены на скорое сокращение стимулов и возвращения монетарной политики мировых центробанков в обычное русло", - говорит Болтян.

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В то же время он подчеркивает: уже есть несколько поводов для того, чтобы рассуждать о скором старте сворачивания стимулов у Федеральной резервной системы США. В первую очередь это:

восстановление экономики США;

установление относительного контроля над распространением коронавируса;

рекордная инфляция.

Сворачивание же со стороны ФРС стимулов приведет, по мнению Болтяна, к симметричным действиям со стороны банков. Такими, по его словам, станут "ужесточения договоров купли-продажи".

"Уже сейчас доходность государственных бумаг, после длительного перерыва, начинает расти по всему миру, из-за чего на фондовом рынке, который служил основным прибежищем для капитала с 2020 года, проявляются нервозные настроения. Это означает, что помимо ожидаемого сворачивания стимулов позитивное влияние на "американца" будет оказывать и спрос на безопасные активы, где можно будет переждать ожидаемую бурю", - констатирует аналитик.

В таких условиях, отмечает он, валюты развивающихся стран имеют "довольно мало шансов" на то, чтобы выдержать давление. А потому курс гривни, относящейся к категории валют развивающихся стран, стоит ожидать на уровне 26,8 грн/долл.

НБУ установил курс доллара на 30 сентября на уровне 26,58 грн/долл. В сравнении с началом месяца, гривня укрепилась на 31 копейку - 1 сентября официальный курс составлял 26,89 грн/долл.

Тем не менее, ожидать серьезного укрепления национальной валюты не стоит. По мнению аналитика TeleTrade Сергея Родлера, серьезных причин для этого нет.

Более того, по его словам, недавнее укрепление гривни явно "будет способствовать сокращению предложения валюты со стороны продавцов, которые будут совершать конвертации по минимуму и приберегут основные объемы до более подходящего курса". А это, как утверждает аналитик, "облегчит спекулянтам работу по расшатыванию курса".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличилось количество жалоб на банки, которые отказываются принимать доллары из-за незначительных повреждений. НБУ даже адресовал письмо финансовым учреждениям с просьбой не отправлять таких клиентов к регулятору.