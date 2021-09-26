Доллар в Украине подорожает: сколько и почему будем платить за валюту

В Украине курс доллара в ближайшее время может увеличится до отметки в 26,7 грн/$. После значительного укрепления до отметки около 26,5 нацвалюта снова перейдет к плавному снижению.

О том, как и почему изменится курс доллара в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс доллара 24 сентября опустился до рекордно низкой отметки в 26,5 грн/$, плавное укрепление фактически продолжалось с самого начала месяца. Такая динамика для многих аналитиков стала сюрпризом. К примеру, еще 18 августа известный украинский экономист Михаил Кухар, который за деньги делится своими прогнозами, заявил, что курс в 2021-м больше никогда не будет ниже, чем "на этой неделе". Тогда валюта стоила 26,67 грн/$.

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Еще летом ни один из экономических факторов не указывал на то, что доллар может настолько подешеветь вначале осени. Традиционно в этот период растет импорт, в том числе и энергетический, увеличиваются платежи по валютным кредитам. Как следует, все это приводит к плавной девальвации гривни.

"Недавнее укрепление гривни явно будет способствовать сокращению предложения валюты со стороны продавцов, которые будут совершать конвертации по минимуму и приберегут основные объемы до более подходящего курса. Данный факт облегчит спекулянтам работу по расшатыванию курса. Серьезных причин для укрепления гривни нет. Ожидаем курс вблизи 26,70 грн/$", – рассказал OBOZREVATEL аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Чтобы сдержать значительное укрепление гривни, Нацбанк был вынужден выйти на рынок и выкупить $10 млн. Когда растет спрос на валюту (больше покупают), но при этом предложение (сколько продают) остается неизменным, курс растет. И наоборот. Задача НБУ – не допустить резких скачков в любую из сторон.

Причина снижения курса доллара – слабая активность импортеров, которые опасаются введения более жестких карантинных ограничений из-за сложной эпидемиологической ситуации, добавляет аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Государственная служба статистики улучшила оценку роста ВВП Украины во II квартале нынешнего года с 5,4% до 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Такой результат стал возможен благодаря росту спроса населения, увеличению валовой добавленной стоимости в торговле, транспорту, а также обрабатывающей и добывающей промышленности. "Данная новость должна привнести позитива в настроения основных участников рынка", – поясняет Гойлов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что $1,0 млрд из ранее полученных от МВФ 2,7 млрд будет направлен на выкуп украинских еврооблигаций. Погашение пройдет 29 сентября. Желание Кабмина снизить "долговое бремя" благоприятно скажется на курсе украинской национальной валюты в среднесрочной перспективе.

"Полагаю, что сегодня доллар к гривне продолжит рост к уровню 26,70. Единая европейская валюта, вероятно, укрепится до отметки 31,45", – уверен Гойлов.

Федеральная резервная система США (аналог украинского НБУ) не объявил о сворачивании стимулов как рассчитывали многие участники рынка, вследствие чего доллар оперативно начал отыгрывать недавние потери против валют развитых стран.

"Кроме того, половина чиновников ведомства считает, что около нулевую ставку необходимо сохранить до 2023 года. Впрочем, глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что сокращение объемов экстренных покупок бумаг на рынке может произойти уже в ноябре. Причем, даже в отсутствии прежнего условия в виде хорошего роста числа занятых", – рассказывает Родлер.

В целом ситуация на валютном рынке для сентября крайне благоприятна. Однако с началом отопительного сезона удержать гривню в таком диапазоне будет крайне сложно. Рост энергетического импорта непременно приведет к подорожанию американской валюты.