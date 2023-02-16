Для украинских водителей приготовили новые штрафы: сколько придется платить

Для украинских водителей хотят ввести новый штраф – соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду. Штрафовать же народные депутаты хотят за нарушение правил безопасной перевозки животных в автомобилях – на 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в настоящее время составляет 510 грн. За повторное нарушение в течении года нужно будет отдать уже 850 грн .

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"Наблюдается практика во время вождения транспортного средства держать на коленях, на руках или в руках собак небольших пород. Но животное может отвлекать водителя, мешать управлению. А в случае внезапной остановки или столкновения отсутствие специальных средств для перевозки или надежных креплений превращает животное в "снаряд", который может не только травмировать других пассажиров, повредить салон, но и стать причиной получения им серьезных травм или гибели", – говорится в объяснительной записке к законопроекту.

Его авторы отмечают: в типичном ДТП при скорости 50 км/ч собака весом в 20-25 кг "будет лететь вперед с силой удара около 700 кг". В связи, в частности, с чем, предлагается обязать водителей перевозить животных способом, не мешающим:

управлению транспортным средством;

соблюдению водителем правил дорожного движения.

В то же время, каким конкретно образом это должно происходить, не уточнено.

Какие правила хотят внедрить

В целом же во избежание ДТП при перевозке животных авторы законопроекта предлагают добавить в правила дорожного движения ряд нововведений. Согласно с ними, водители должны будут:

обеспечивать комфорт для животных и безопасность для пассажиров;

избегать влияния животного на соблюдение водителем правил дорожного движения;

выбирать подходящие специальные средства для перевозки и соблюдения стандартов безопасности;

фиксировать места перевозки животных вне переднего сиденья;

надежно закреплять любые средства для перевозки;

соблюдать законодательство о транспортировке животных в стране и за ее пределами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВД тем временм обновили алгоритм получения водительского удостоверения. Он предусматривает 5 шагов, первый из которых – теоретическая подготовка в автошколе.

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