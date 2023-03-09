Для пенсионеров вскоре наступит критическая точка: когда большинству увеличат пенсионный возраст

В Украине в 2023-м больше трети тех, кому исполнилось 60 лет, не смогут получить пенсии. Им придется работать до 63 или 65 лет. Постепенное повышение требований к стажу для выхода на заслуженный отдых вовремя не новость. Вот только с каждым годом выполнить это требование все сложнее и сложнее.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, средний стаж "новых" пенсионеров стремительно уменьшается. Если с 2018-го по 2021-й требования для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, выполняло абсолютное большинство, то постепенно до 60% украинцев не сможет соответствовать критериям.

Сейчас по данным Пенсионного фонда взносы на пенсию делают всего 10,7 млн украинцев. И это при том, что пенсии получают те же 10,7 млн человек. Сейчас средняя пенсия составляет 4766 грн. Чтобы обеспечить такую цифру, средняя зарплата в Украине должна составлять более 21,6 тыс. грн.

Еще в 2017-м в Украине приняли пенсионную реформу. Благодаря этому ввели ежегодное осовременивание пенсий, а еще ужесточили требования для того, чтобы вовремя выходить на заслуженный отдых. В этом году нужно 30 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. От 15 до 20 лет стажа хватит для того, чтобы выйти на пенсию в 65 лет. И от 20 до 30 лет – в 63 года.

Проблема заключается в том, что украинцы в среднем выходят на пенсию, имея 32 года стажа, рассказывает OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. "Никаких новых расчетов мы не делали. Насколько я помню, средний стаж, с которым украинцы выходят на пенсию, – это 32 года", – рассказывает ученая.

Как сообщал OBOZREVATEL, полмиллиона украинцев не получат индексацию пенсий в марте 2023 года. Однако они получат прибавку на 100 грн.

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