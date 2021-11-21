Деньги украинцев теперь блокируют не только банки: клиент "Новой почты" лишился доступа к средствам

Финансовая компания NovaPay заблокировала денежные переводы в адрес клиента "Новой почты", деньги "зависли" на счету. Несмотря на то, что клиент предоставил необходимые для разблокировки документы, доступ к средствам ему не вернули. И это не единственный случай в Украине – на похожие ситуации уже неоднократно жаловались клиенты банков. Счета и переводы блокируют из-за финмониторинга.

О случае с NovaPay рассказал на странице "Новой почты" в Facebook юрист Андрей Боганча. По его словам, 15 ноября его клиент-предприниматель узнал о том, что больше не может получать переводы на свое имя через сервис "Новой почты" NovaPay.

"Блокировка прошла в рамках финансового мониторинга. В отделении "Новой почты" говорят, что нужно предоставить документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность", – объяснил адвокат.

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Он отметил, что в тот же день клиент подал документы о деятельности ФЛП (физлица-предпринимателя, укр. – ФОП). Однако 17 ноября предпринимателю сообщили, что документов недостаточно.

"18 ноября подается второе заявление с дополнительными квитанциями об оплате налогов и просьбой сообщить, в чем конкретно заключаются сомнения касательно предпринимательской деятельности. Но полная тишина – никто не предоставляет официальных писем, не звонит с разъяснением", – рассказал юрист.

По его словам, все это время предпринимательская деятельность клиента остановлена, а средства, которые "зависли" при переводе – заблокированы. Представители "Новой почты" уже пообещали разобраться в ситуации.

Финансовый мониторинг – это один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в украинских реалиях – еще и уклонению от уплаты налогов. Украинцы уже давно начали сталкиваются с тем, что банки могут внезапно заблокировать средства ни потребовать документы, подтверждающие источник доходов.

Такую обязанность на финучреждения возложили еще несколько лет назад, но систему до сих пор отлаживают. И правила касаются не только банков.

Например, та же NovaPay – это финансовое учреждение, которое является субъектом первичного финмониторинга. То есть оно обязано способствовать тому, чтобы выявлять поступления на счета средств неизвестного происхождения.

Сейчас, по словам экспертов, не существует единого строгого правила касательно суммы или регулярности платежей, которые следует считать подозрительными. Они различны у разных банков и категорий клиентов.

В целом обязательно проверять операции банк должен только на сумму от 400 тыс. грн. При этом многие банки верифицируют операции на сумму от 150 тыс. грн, но могут заблокировать любую сумму, если она покажется сомнительной.

Приостанавливаться могут операции, которые не соответствуют типичному поведению для определенной категории. Например:

Несоответствие доходов. Человек получает зарплату в 10-20 тыс. грн ежемесячно, а затем внезапно пробует внести на счет 200 тыс. грн.

Регулярные однотипные платежи. Например, человек ежедневно получает определенную сумму средств и обналичивает ее в банкомате. Или каждый день по нескольку раз получает переводы от различных физлиц. Такое поведение покажется банку очень похожим на предпринимательскую деятельность, которую нельзя вести при помощи частных счетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся.