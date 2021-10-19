Банки блокируют карты украинцев: за зарплаты в конвертах и уклонение от уплаты налогов жестко накажут

В Украине участились жалобы на блокирование банками переводов и счетов. Вскоре все крупные расходы будут проверять по новым правилам: граждане должны будут сами доказать, откуда они взяли деньги и легально ли их заработали.

О том, как ужесточится контроль и к чему могут привести проверки, читайте в материале OBOZREVATEL.

Нет, финансовые учреждения практически никогда не обращаются в налоговую по собственной инициативе. Чаще всего все происходит наоборот: налоговики пишут письмо и требуют раскрыть состояние счета. И тогда уже информация попадает фискалам.

Есть, конечно, и случаи, когда банк обязан обратиться не только в налоговую, но даже к правоохранительным органам. Например, если финансовое учреждение раскрыло схему отмывания средств или с их помощью клиент пытался совершить преступную сделку, но об этом стало известно.

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По закону банк считается учреждением первичного финансового мониторинга. Это значит, что он не просто должен, а обязан проверять транзакции своих клиентов и следить за тем, чтобы никто не выводил деньги, не легализовывал заработанное в тени и т.д. Поэтому каким бы банком вы ни пользовались, за заработанное без уплаты налогов рано или поздно придется отвечать.

Чаще всего счета украинцев блокируют по таким причинам:

сомнительные операции (например, если обычно ежемесячно тратите 10 тыс. грн, а теперь хотите провести платеж на 50 тыс. грн);

если проводите операцию на крупную сумму;

если проводите много мелких операций наличными;

если делаете более 100 операций в месяц.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова подчеркнула: банк может остановить операцию без предупреждения.

"На любую трансакцию у вас должен быть ответ: почему она происходит. Когда вы открываете счет в банке, вас попросят заполнить анкету, в частности, обозначить, зачем он вам нужен", – подтверждает советник главы правления одного из банков Василий Невмержицкий.

А если банк пропускает сомнительные операции, то за это придется заплатить большие штрафы. Финансовый мониторинг – один из способов сократить уровень теневой экономики.

Собеседник OBOZREVATEL в Государственной налоговой службе рассказал, что украинцы очень неактивно принимают участие в налоговой амнистии (возможность легализовать теневые доходы с уплатой небольшого налога), но пройдет несколько месяцев и уже в 2022 году налоговая начнет действовать.

"Законопроект о непрямых методах налогового контроля еще не разработан. Готовить его будет Минфин вместе с налоговиками. Могу точно сказать, что возможности у налоговой есть и сейчас. Но вот со следующего года будет и политическая воля для проверок. То имущество, которое уже есть, не так важно. Но вот если захочется купить новый дом или продать старый и потратить деньги, вот здесь придется объясняться. А если не можете ответить – платите 18% подоходного налога", – рассказывает сотрудник налоговой.

В целом же налоговая накопила данные еще с 90-х о всех легальных доходах украинцев. Поэтому обмануть фискалов будет сложно. И пока есть возможность легализовать свои деньги, лучший вариант – подать нулевую декларацию, заплатить небольшой налог и амнистировать свой капитал. В обратном же случае вместо льготных 5% придется отдать 18% подоходного налога, а еще отвечать перед правоохранителями за уклонение от уплаты налогов.

Платить налоги – обязанность каждого украинца. Зарабатывая в тени, деньги можно украсть не у неэффективного государства, а у пенсионера, учителя, медсестры – все они существуют за счет собранных с работающих налогов и взносов.