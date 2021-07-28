Налоговая служба объяснила, какие финансовые операции подлежат мониторингу

Государственная налоговая служба сообщила, что мониторингу в Украине подлежат два вида финансовых операций. В частности, речь идет о пороговых и подозрительных финоперациях.

Переводы независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если проверяющий подозревает, что они являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Финансовые операции являются пороговыми, если:

сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, – 55 тыс. грн);

равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, которая эквивалентна по официальному курсу гривни в 400 тыс. грн. на момент проведения.

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При этом есть один или более следующих признаков:

зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита в случае, если хотя бы одна из сторон имеет регистрацию в государстве, которое не выполняет рекомендации международных организаций, задействованных в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма;

финансовые операции политически значимых лиц, членов их семей и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;

финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в страны, зачисленные в оффшорные зоны);

финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие документы нужно предоставить банку, если перевод заблокировали из-за финансового мониторинга. Проблемы с депозитами и переводами возникают у многих украинцев.