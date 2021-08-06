Деньги украинцев крадут через ПриватБанк: как работают преступники

Во Львове воры тайно похитили телефон у гражданина, вошли в Приват24 и перевели на свой счет более 24 тысяч гривен. После этого злоумышленники сняли деньги через банкомат.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры. Так, в суд направлено обвинительное заключение в отношении 21-летнего и 25-летнего мужчин.

Отмечается, что максимальное наказание, которое грозит обвиняемым – лишение свободы на 5 лет. Досудебное расследование вели следователи СО Львовского городского управления полиции №2 ГУ ЧП во Львовской области.

Ранее сообщалось, что в Украине мошенницы находят новые способы, как заработать на чувствах мужчин. Одних они "берут" красотой, других раскручивают на сострадании и желании помочь. В итоге пострадавшие даже не замечают, как остаются без денег. Интересную схему придумали в столице Украины. Девушки находят "жертв" в Instagram, Tinder и т.д., а встретиться приглашают в лаунж-бар якобы возле их дома.

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"За пару коктейлей, чай и кальян мне пришлось заплатить семь тысяч гривен! Когда с меня потребовали эту сумму, девушка просто растворилась. Дверь заведения закрыли и не выпускали меня. Удерживали силой", – рассказал пострадавший.

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