"Деньги до зарплаты" загоняют украинцев в долговые ямы: ставки достигают 266 190%

Быстрые микрокредиты в Украине продолжают пользоваться популярностью даже после того, как НБУ заставил кредиторов показывать реальные процентные годовые ставки и быть честными в рекламе. Оказалось, что в среднем "деньги до зарплаты" выдают под 28 671% годовых. А самая высокая ставка в октябре 2021 года составляет 266 190% годовых. Такой кредит дает "Укрпозика".

Бешеные проценты выплачивают далеко не все заемщики. Но если кредит оказался хотя бы ненадолго просроченным, из-за огромных ставок должник попадает в настоящую кабалу. И выбраться из такой долговой ямы уже практически невозможно, говорится в материале OBOZREVATEL.

Интересно, что реальная годовая ставка, которая указывается в договорах, – 22 679% годовых. Но самом деле она выше, свидетельствуют данные исследования USAID.

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Аналитики уверены, что в реальности клиенты микрофинансовых организаций (МФО) платят больше, чем прописано в документах. Таким образом была рассчитана средняя ставка 28 671%.

"Мы не знаем точных причин таких расхождений", – отметили в USAID. Но аналитики предполагают, что есть две основные причины, по которым компании не особо озабочены правильностью расчетов:

клиенты не понимают и не уделяют большого внимания цифрам, особенно когда им очень нужно взять кредит;

принудительное исполнение требований закона находится на низком уровне, а наложенные штрафы, если они случаются, не пугают нарушителей.

При этом, как выяснил OBOZREVATEL, максимальная реальная годовая ставка достигает и вовсе 266 190%. "Лидерами" по размеру ставок оказались такие МФО:

"Укрпозика" – 266 190% (кредит, по которому предлагают такую ставку, называется "Бери даром");

Moneyveo – 128 126%;

CreditPlus – 84 812%;

"СС Лоун"– 726%;

"КачайГроші" – 684%.

Напомним, с 2021 года Национальный банк обязал все микрофинансовые организации публиковать в условиях кредитования реальную годовую ставку. Она включает все платежи при условии, если взять деньги сейчас, а вернуть ровно через год.

Туда, в том числе,включены и все штрафные санкции, пени. Также МФО обязаны раскрывать полную информацию о стоимости кредита, рекламируя его на своих сайтах.

Кроме того, весной 2022 года на всех сайтах МФО должны появиться кредитные калькуляторы. Потенциальный заемщик должен иметь возможность ознакомиться со всеми затратами по выбранным условиям кредита.

Как писал OBOZREVATEL, кредитная карта в банках может обойтись в десятки раз дешевле, чем займ у МФО. Мы разобрались, как и сколько придется платить за банковский кредит в "Привате", "Моно" и других финучреждениях.

Также напомним, что государственный Укрэксимбанк решил избавиться от "плохих" кредитов украинцев. Проблемные займы продадут на аукционе. Пока что такие меры касаются только юридических лиц. Но и физлицам-должникам лучше не расслабляться – в банке предупредили, что скоре займутся и их кредитами.