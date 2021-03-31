Квартира в Криму і 22 млн доходів за рік: опубліковано нову декларацію Зеленського

Президент України Володимир Зеленський і члени його сім'ї за 2020 рік отримали доходи в розмірі 22 млн 747 тис. 791 гривень.

Відповідні дані глава держави подав у Національне агентство з питань запобігання корупції в середу, 31 березня. Щорічну декларацію президента опубліковано на порталі НАЗК. Зазначимо, що за 2019-й Зеленські, згідно з фінансовим звітом, отримали більшу суму – близько 28,6 млн гривень.

Загалом за минулий рік сім'я Зеленських сплатила до бюджету податків на суму 1 млн 800 тис. гривень.

Доходи сім'ї українського глави від продажу нерухомого майна і земельної ділянки в Іванковичах у 2020 році сягнули 13 млн 470 тис. 600 гривень.

Зарплата президента за рік – 336 тис. (у середньому 28 тис. гривень на місяць).

Водночас зарплата першої леді України Олени Зеленської в компанії "Квартал 95" і роялті (гроші за використання патентів, авторських прав, франшиз, інших видів власності) – 952,9 тис. (близько 79 тис. гривень на місяць).

Глава держави також задекларував роялті на 4 млн 633 тис. 832 гривень.

Доходи сім'ї Зеленського від надання майна в оренду на території України – 2 млн 673 тис. 730. Сім'я президента отримала відсотки за депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики на суму 442 тис. 109 гривень.

Загальна сума доходів Зеленських у 2020 році, за винятком продажу нерухомості, становила 9 млн 73 тис. 553 гривень, що більш ніж у два рази менше від отриманих доходів за попередній звітний період (19 млн 987 тис. 136 гривень).

Президент задекларував новий об'єкт нерухомості – держдачу (на правах користування), переїзд на яку пов'язаний із необхідністю забезпечення обов'язкової державної охорони.

Президент володіє квартирою в Києві площею 254.5 кв. м., гаражем, місцем для паркінгу. У спільній власності родини – ще дві квартири в столиці.

Перша леді володіє квартирою в окупованому Криму (селище Лівадія), а також паркомісцем там. Підкреслимо: їх було придбано ще до анексії, в 2013 році.

Сім'я володіє й великим нежитловим приміщенням у столиці площею 337 кв. м.

Повний перелік об'єктів нерухомості, внесених до декларації:

Також Зеленський продовжує залишатися власником великої кількості торгових марок, які приносять главі країни роялті.

У 2020 році було зареєстровано 13 торгових марок в Україні та дві за кордоном. Їхня реєстрація почалася задовго до обрання Зеленського на посаду президента.

Компанія PricewaterhouseCoopers завершила в 2020 році оцінку двох торгових марок:

вартість торгової марки "Жіночий квартал" становить 21 млн 390 тис. гривень .

вартість торгової марки "Слуга народу", яка також була оцінена цією компанією "Великої четвірки", – 11 млн 200 тис. гривень.

У 2020 році сума роялті становить 4 млн 633 тис. 832 гривень і порівняно з минулим роком зменшилися.

Про те, що було в декларації українського лідера за 2019 рік, можна почитати в нашому матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня Зеленський своїм указом подовжив ланцюг на знакові президента України з 12 до 16 ланок. Також у документі було усунуто деякі випадки, коли глава держави за протоколом мав носити знак президента.