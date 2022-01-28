"Давайте перестанем покупать сра**е доллары": банкир объяснил, как украинцы сами себе вредят

Средний курс доллара в украинских банках превысил 29 грн, причем на межбанковском валютном рынке стоимость "зеленого" уже снижается. Она составляет 28 января около 28,8 грн, продолжая падать. Зато на наличном рынке рост курса провоцируют сами украинцы – люди панически скупают доллары из-за нагнетания слухов о нападении РФ. Население просят не делать этого, чтобы не навредить самим себе.

С таким призывом обратился к украинцам банкир, сооснователь Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале. "Коллективным, к сожалению, может быть только безумие", – отметил банкир.

По его словам, взлетевший до 30 грн и выше курс доллара в любом случае навредит и Украине в целом, и украинцам в частности. А если Россия все же нападет, то скупленная втридорога валюта никому не поможет.

"Будет война или не будет, а обвалившийся ниже 30 грн за доллар курс [гривни] такбольно ударит по экономике и по людям, что наши "доброжелатели" будут в полнейшем восторге... Давайте перестанем покупать эти ср**ые доллары! Если начнется война они не спасут нас, а если ее не будет они нам по такой цене будут только напоминать о нашей трусости и слабости", – написал Гороховский.

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Он уверен: "раскачивание лодки" на валютном рынке выгодно и Западу, и России. Но при этом совершенно невыгодно самой Украине.

"Так получилось, что слабая Украина выгодна всем: и "коллективному Западу", который забирает отсюда трудоспособное население и с умным видом потом рассказывает, как нам выполнять их инструкции, и России, которой любой ценой надо объяснять своим гражданам, что сыто жить в монархии лучше, чем свободно в банановой республике. Но есть одно "но". Слабая Украина невыгодна нам с вами", – предостерег банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина оказалась на пороге экономического кризиса и фактически попала в ситуацию "идеального шторма". Совпал целый ряд маловероятных негативных факторов: пандемия коронавируса, энергетический кризис и угроза нового военного вторжения со стороны РФ.

При этом вывод средств инвесторов негативно влияет на гривню, ведь они продают ее и покупают доллар. И этот фактор влияния на валютный рынок не имеет ничего общего с экономикой. Поэтому аналитики не берутся предсказывать, насколько сокрушительными могут быть последствия. Однако все эксперты отмечают: само по себе дальнейшее нагнетание обстановки станет ощутимым ударом.