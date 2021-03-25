Данилов прояснил, почему Украина не ввела санкции против Коломойского

Украина пока не получала от США никаких документов касательно бизнесмена Игоря Коломойского, поэтому оснований для санкций нет.

Об этом "Новому времени" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Таким образом он пояснил, почему Киев не отреагировал на американские ограничительные меры в отношении предпринимателя и двух нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

"Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах, после чего могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите. Это не моя прихоть или какого-то другого члена СНБО, мы имеем дело с документами", – сказал Данилов.

Он уточнил, что сейчас по всем троим никаких документов в официальных учреждениях Украины нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели санкции против Игоря Коломойского по обвинениям в коррупции. Кроме самого предпринимателя, под ограничения попали члены его семьи – жена Ирина Коломойская, дочь Анжелика Коломойская, сын Израиль Цви Коломойский.