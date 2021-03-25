Данілов прояснив, чому Україна не ввела санкції проти Коломойського

Юрій Сергієнко Особисті фінанси 19:54, 25.03.2021

Україна поки не отримувала від США жодних документів щодо бізнесмена Ігоря Коломойського, тому підстав для санкцій немає.

Про це "Новому часу" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Таким чином він пояснив, чому Київ не відреагував на американські обмежувальні заходи щодо підприємця і двох нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача.

"Якщо країна відповідним чином буде передавати свої документи в Україні, ми будемо їх розглядати у відповідних інститутах, після чого можуть відбуватися ті процеси, про які ви зараз говорите. Це не моя примха чи якогось іншого члена РНБО, ми маємо справу з документами", – сказав Данілов.

Він уточнив, що зараз щодо всіх трьох жодних документів в офіційних установах України немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США ввели санкції проти Ігоря Коломойського за обвинуваченнями в корупції. Крім самого підприємця, під обмеження потрапили члени його сім'ї – дружина Ірина Коломойська, дочка Анжеліка Коломойська, син Ізраїль Цві Коломойський.

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Економіка Особисті фінанси

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