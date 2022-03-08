Россияне в Грузии не смогли снять наличные деньги в банкоматах. Отметим, ранее MasterCard и Visa прекратили обслуживание карт, выпущенных банками из РФ – страны-агрессора.

"Буквально несколько часов назад я получил сообщение о том, что Visa и MasterCard перестали работать в России. И что в ближайшие день-два они перестанут работать. Я пошел снимать последние деньги, и вот, к сожалению, не успел. И все, что у меня есть в кармане – это все. Больше, я думаю, не будет", – рассказал россиянин для "Радио. Свобода". Видео доступно на YouTube-канале Obozrevatel (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

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"Это решение вытекает из наших недавних действий по блокировке нескольких финансовых учреждений в платежной сети Mastercard, как того требуют регулирующие органы во всем мире. После этого действия карт, выпущенных российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. И любая карта, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах", – сообщили в Mastercard 6 марта.

В ближайшие дни, как сообщили в Visa, будут работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции. После завершения все транзакции, осуществленные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финучреждениями за пределами России, больше не будут работать в РФ.

"Мы вынуждены действовать после неспровоцированного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали. Мы сожалеем о том, что это окажет влияние на наших уважаемых коллег, и о клиентах, партнерах, продавцах и держателях карт, которых мы обслуживаем в России . Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требуют, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями", – сказал Эл Келли, главный исполнительный директор Visa.

О последствиях, с которыми придется столкнутся россиянам, написал в своем Telegram журналист Илья Варламов. "Это значит, что если у вас нет счета в иностранном банке, вы не сможете теперь совершать никакие покупки в интернете, оплачивать софт, подписки, отвалятся все иностранные сервисы. Что еще? Невозможно будет арендовать машину и, скорее всего, даже заселиться в иностранный отель (сейчас все просят кредитку для гарантии)", – объясняет он.

Как сообщал OBOZREVATEL, военно-морским силам Украины удалось потопить новейший патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков". Он принадлежал к Черноморскому флоту РФ.

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