Visa и Mastercard уходят из России: транзакции вскоре приостановят

Международные платежные системы Visa и Mastercard официально уходят из России. Транзакции должны приостановить уже в ближайшие дни.

"Это решение вытекает из наших недавних действий по блокировке нескольких финансовых учреждений в платежной сети Mastercard, как того требуют регулирующие органы во всем мире. После этого действия карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. И любая карта, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах", – сообщили в Mastercard 6 марта.

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В ближайшие дни, как сообщили в Visa, будут работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции. После завершения все транзакции, осуществленные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финучреждениями за пределами России, больше не будут работать в РФ.

"Мы вынуждены действовать после неспровоцированного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали. Мы сожалеем о том, что это окажет влияние на наших уважаемых коллег, и о клиентах, партнерах, продавцах и держателях карт, которых мы обслуживаем в России . Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требуют, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями", – сказал Эл Келли, главный исполнительный директор Visa.

О последствиях, с которыми придется столкнутся россиянам, написал в своем Telegram журналист Илья Варламов. "Это значит, что если у вас нет счета в иностранном банке, вы не сможете теперь совершать никакие покупки в интернете, оплачивать софт, подписки, отвалятся все иностранные сервисы. Что еще? Невозможно будет арендовать машину и. скорее всего, даже заселиться в иностранный отель (сейчас все просят кредитку для гарантии)", – объясняет он.

Кстати, у России есть платежная система "Мир". Но действует она в немногих странах. Карты "Мир" принимают в таких государствах: